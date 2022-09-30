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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки уничтожили 500 оккупантов, 13 российских танков, два самолета и вертолет – Генштаб

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Наибольшие потери противник понес на краматорском и донецком направлениях
Наибольшие потери противник понес на краматорском и донецком направлениях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 59 080 российских оккупантов. Об этом 30 сентября в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 500 захватчиков.

Другие потери российской армии в Украине составили:

  • танки – 2338 (+13);
  • боевые бронированные машины – 4932 (+23);
  • артиллерийские системы – 1391 (+6);
  • РСЗО – 333 (+2);
  • средства ПВО – 176 (+1);
  • самолеты – 264 (+2);
  • вертолеты – 225 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1003 (+8);
  • крылатые ракеты – 246;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3768 (+17);
  • специальная техника – 131.

"Наибольшие потери противник понес на краматорском и донецком направлениях", – отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0VK79Ty7NUDb5y49BVtcxrit5hZzosRsAj58mRqY5dhkwzdRb7in7mD5cKTDHdSqvl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке. 

Президент Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, танки, вертолет, самолеты, ВСУ, война России против Украины, потери России
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