ВСУ за сутки уничтожили 500 оккупантов, 13 российских танков, два самолета и вертолет – Генштаб

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 500 захватчиков.

Другие потери российской армии в Украине составили:

"Наибольшие потери противник понес на краматорском и донецком направлениях", – отметили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке.

Президент Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно.