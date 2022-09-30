ВСУ за сутки уничтожили 500 оккупантов, 13 российских танков, два самолета и вертолет – Генштаб

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 500 захватчиков.
Другие потери российской армии в Украине составили:
"Наибольшие потери противник понес на краматорском и донецком направлениях", – отметили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке.
Президент Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно.