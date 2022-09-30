ВСУ нанесли удары по 35 районам сосредоточения сил российских оккупантов – Генштаб

"Для поддержки действий наземных группировок авиация сил обороны в течение суток нанесла 29 ударов. Подтверждено поражение шести опорных пунктов, 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплекса врага. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили семь беспилотников, в том числе пять иранского производства, один вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25", – говорится в сообщении.
Помимо этого, ракетные войска и артиллерия ВСУ за минувшие сутки поразили пять командных пунктов, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, шесть складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, один зенитный ракетный комплекс и восемь "других важных объектов" противника.
Накануне ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское и Безымянное.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.