ВСУ нанесли удары по 35 районам сосредоточения сил российских оккупантов – Генштаб

"Для поддержки действий наземных группировок авиация сил обороны в течение суток нанесла 29 ударов. Подтверждено поражение шести опорных пунктов, 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплекса врага. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили семь беспилотников, в том числе пять иранского производства, один вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25", – говорится в сообщении.

Помимо этого, ракетные войска и артиллерия ВСУ за минувшие сутки поразили пять командных пунктов, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, шесть складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, один зенитный ракетный комплекс и восемь "других важных объектов" противника.

Накануне ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское и Безымянное.

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