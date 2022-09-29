РФ не оставляет попыток втянуть Беларусь в войну против Украины – Генштаб ВСУ

Об этом 29 сентября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"На военном аэродроме Лунинец… в 50 км от госграницы с Украиной продолжаются мероприятия по развитию аэродрома. Проводится ремонт здания и сооружений, казармы для военнослужащих, общежития для личного состава, складских помещений. Это, вероятно, говорит о намерениях долгосрочного использования его инфраструктуры, в том числе подразделениями ВС страны-агрессора", – сказал Громов.
Кроме того, инженерные работы также продолжаются на территории аэродрома Зябровка в 25 км от госграницы Украины, добавил он.
"Продолжают прибывать зенитно-ракетные дивизионы С-400 и ряд радиолокационных станций, – отметил Громов. – В районе Осиповичей… в 180 км от границы с Украиной отмечены элементы ракетного дивизиона "Искандер".
По данным украинской разведки, в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из России, они должны пополнить дислоцированные в республике российские подразделения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину.
В конце мая считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил сформировать "народное ополчение".
20 сентября Лукашенко заявил, что минобороны Беларуси и всем силовым структурам поручено начать подготовку к обороне страны по нормам военного времени. Серия военных учений разного масштаба в РБ продолжается уже более четырех месяцев.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Лукашенко пообещал, что в Беларуси не будет мобилизации, которая объявлена в России.
СНБО известно, что Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси, отметил в интервью, опубликованном 28 сентября, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. "Если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат такой ответ, на который не рассчитывали", – указал он.