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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ не оставляет попыток втянуть Беларусь в войну против Украины – Генштаб ВСУ

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На военном аэродроме Лунинец в 50 км от госграницы с Украиной продолжаются мероприятия по его развитию, отметили в Генштабе ВСУ
На военном аэродроме Лунинец в 50 км от госграницы с Украиной продолжаются мероприятия по его развитию, отметили в Генштабе ВСУ
Скриншот: Медиа- Полесье / YouTube (архив)

На волынском, житомирском и киевском направлениях не обнаружено признаков формирования наступательных группировок российских оккупантов, в то же время РФ не оставляет попыток втянуть Беларусь "для воплощения своих захватнических планов".

Об этом 29 сентября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"На военном аэродроме Лунинец… в 50 км от госграницы с Украиной продолжаются мероприятия по развитию аэродрома. Проводится ремонт здания и сооружений, казармы для военнослужащих, общежития для личного состава, складских помещений. Это, вероятно, говорит о намерениях долгосрочного использования его инфраструктуры, в том числе подразделениями ВС страны-агрессора", – сказал Громов.

Кроме того, инженерные работы также продолжаются на территории аэродрома Зябровка в 25 км от госграницы Украины, добавил он.

"Продолжают прибывать зенитно-ракетные дивизионы С-400 и ряд радиолокационных станций, – отметил Громов. – В районе Осиповичей… в 180 км от границы с Украиной отмечены элементы ракетного дивизиона "Искандер".

По данным украинской разведки, в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из России, они должны пополнить дислоцированные в республике российские подразделения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину.

В конце мая считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил сформировать "народное ополчение".

20 сентября Лукашенко заявил, что минобороны Беларуси и всем силовым структурам поручено начать подготовку к обороне страны по нормам военного времени. Серия военных учений разного масштаба в РБ продолжается уже более четырех месяцев.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Лукашенко пообещал, что в Беларуси не будет мобилизации, которая объявлена в России.

СНБО известно, что Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси, отметил в интервью, опубликованном 28 сентября, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. "Если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат такой ответ, на который не рассчитывали", – указал он.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Генштаб ВСУ, граница, аэродром, агрессия, война России против Украины, инфраструктура, брифинг, Алексей Громов
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