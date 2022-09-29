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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Генштабе ВСУ сообщили, каким будет ответ Украины на мобилизацию в России

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В Генштабе ВСУ отметили, что обрабатывают разные варианты ответа на мобилизацию в РФ и вероятное создание оккупантами группировок
В Генштабе ВСУ отметили, что обрабатывают разные варианты ответа на мобилизацию в РФ и вероятное создание оккупантами группировок
Фото: EPA

В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорабатывают разные варианты ответа на "частичную" мобилизацию в России.

Об этом 29 сентября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, ВСУ "адекватно реагируют на все угрозы", которые несет перед Украиной враг.

"На данное время обрабатываются разные варианты ответа россиянам на их мероприятия по мобилизации и вероятное создание ими группировок. Отслеживается, какими будут группировки – наступательного или оборонного характера, – сказал Громов. – В соответствии с действиями противника, нами прорабатываются варианты… это докладывается верховному главнокомандующему [президенту Украины Владимиру Зеленскому]. Соответственно, будет принято решение относительно дальнейших наших действий".

Представитель Генштаба отметил, что ВСУ "готовы к дальнейшему развитию событий".

Громов допустил эскалацию на фронте и удары оккупантов по критической инфраструктуре Украины после псевдореферендумов и мобилизации в РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время российские СМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

После объявления Путиным о мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, мобилизация, угрозы, война России против Украины, брифинг, российские оккупанты, Алексей Громов
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