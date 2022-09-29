В Генштабе ВСУ сообщили, каким будет ответ Украины на мобилизацию в России

В Генштабе ВСУ отметили, что обрабатывают разные варианты ответа на мобилизацию в РФ и вероятное создание оккупантами группировок Фото: EPA

Об этом 29 сентября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, ВСУ "адекватно реагируют на все угрозы", которые несет перед Украиной враг.

"На данное время обрабатываются разные варианты ответа россиянам на их мероприятия по мобилизации и вероятное создание ими группировок. Отслеживается, какими будут группировки – наступательного или оборонного характера, – сказал Громов. – В соответствии с действиями противника, нами прорабатываются варианты… это докладывается верховному главнокомандующему [президенту Украины Владимиру Зеленскому]. Соответственно, будет принято решение относительно дальнейших наших действий".

Представитель Генштаба отметил, что ВСУ "готовы к дальнейшему развитию событий".

Громов допустил эскалацию на фронте и удары оккупантов по критической инфраструктуре Украины после псевдореферендумов и мобилизации в РФ.

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