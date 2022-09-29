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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ рассказал о потерях оккупантов в Херсонской и Запорожской областях

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В Генштабе сообщили, что в лечебные учреждения Старобельска привезли более 200 раненых российских военных
В Генштабе сообщили, что в лечебные учреждения Старобельска привезли более 200 раненых российских военных
Фото: EPA

Генштаб Вооруженных сил Украины 29 сентября сообщил в Facebook о потерях российских оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.

"Враг продолжает нести потери. В частности, подтверждено поражение сосредоточения живой силы и военной техники противника в районе Новой Кубани Херсонской области, что также привело к детонации боеприпасов. Потери врага уточняются", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе проинформировали, что по уточненной информации, в результате огневого поражения в районе Софиевки Бердянского района Запорожской области погибло около 15 человек, более 40 ранены.

"Кроме того, в лечебные учреждения города Старобельск Луганской области за последние дни доставлено более 200 раненых захватчиков", – сообщили в пресс-центре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid034JghVtgDw2j8N65KHbkCWTRun6hp2pvHHhiH24sbt3ttcxETktabZMiab4kWuMVRl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 29 сентября, составили около 58 580 военных2325 танков, 262 самолета, 224 вертолета и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, погибшие российские военные
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