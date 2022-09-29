Генштаб ВСУ рассказал о потерях оккупантов в Херсонской и Запорожской областях

В Генштабе сообщили, что в лечебные учреждения Старобельска привезли более 200 раненых российских военных Фото: EPA

"Враг продолжает нести потери. В частности, подтверждено поражение сосредоточения живой силы и военной техники противника в районе Новой Кубани Херсонской области, что также привело к детонации боеприпасов. Потери врага уточняются", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе проинформировали, что по уточненной информации, в результате огневого поражения в районе Софиевки Бердянского района Запорожской области погибло около 15 человек, более 40 ранены.

"Кроме того, в лечебные учреждения города Старобельск Луганской области за последние дни доставлено более 200 раненых захватчиков", – сообщили в пресс-центре.

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