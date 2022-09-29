Генштаб ВСУ рассказал о потерях оккупантов в Херсонской и Запорожской областях

"Враг продолжает нести потери. В частности, подтверждено поражение сосредоточения живой силы и военной техники противника в районе Новой Кубани Херсонской области, что также привело к детонации боеприпасов. Потери врага уточняются", – говорится в сообщении.
Также в Генштабе проинформировали, что по уточненной информации, в результате огневого поражения в районе Софиевки Бердянского района Запорожской области погибло около 15 человек, более 40 ранены.
"Кроме того, в лечебные учреждения города Старобельск Луганской области за последние дни доставлено более 200 раненых захватчиков", – сообщили в пресс-центре.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 29 сентября, составили около 58 580 военных, 2325 танков, 262 самолета, 224 вертолета и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".