ВСУ ракетами и артиллерией поразили пять вражеских пунктов управления и 15 районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов – Генштаб

"Подразделения противовоздушной обороны Украины уничтожили один вражеский Су-25 и пять БПЛА различного типа", – говорится в сводке.
В Генштабе ВСУ добавили, что украинские ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления, 15 районов скопления живой силы и техники противника, две позиции ПВО и три склада с боекомплектом.
"Для восполнения потерь российское командование пытается организовать принудительную мобилизацию граждан Украины на оккупированных территориях", – подчеркнули в ВСУ.
В свою очередь, за минувшие сутки российские войска нанесли два ракетных и шесть авиационных ударов, а также совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам в более чем 15 населенных пунктах, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, отмечается в сообщении украинских военных.
Кроме того, на южнобужском направлении россияне осуществили более 50 вылетов беспилотников, в частности, иранских БПЛА Shahed-136. Также на этом направлении российские оккупанты вели огонь из танков, минометов и ствольной артиллерии, в результате чего повреждения получили более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения.
"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку, в отдельных районах пытается восстановить утраченные позиции, продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру и мирные жилые дома. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 27 сентября в Украине ликвидировано около 57 750 российских оккупантов, 2306 танков, 4881 боевая бронированная машина, 1378 артиллерийских систем, 175 средств ПВО, 261 самолет, 224 вертолета, 977 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3730 единиц автомобильной техники и т.д.