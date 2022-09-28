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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ ракетами и артиллерией поразили пять вражеских пунктов управления и 15 районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов – Генштаб

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ВСУ артиллерийскими и ракетными ударами уничтожили командные пункты и склады с боекомплектом российских войск
ВСУ артиллерийскими и ракетными ударами уничтожили командные пункты и склады с боекомплектом российских войск
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Для поддержки наземных сил ВСУ украинская авиация нанесла 10 ударов по противнику. Подтверждено поражение семи районов скопления живой силы и техники и трех позиций зенитных ракетных комплексов российских оккупантов. Об этом 27 сентября в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Подразделения противовоздушной обороны Украины уничтожили один вражеский Су-25 и пять БПЛА различного типа", – говорится в сводке.

В Генштабе ВСУ добавили, что украинские ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления, 15 районов скопления живой силы и техники противника, две позиции ПВО и три склада с боекомплектом.

"Для восполнения потерь российское командование пытается организовать принудительную мобилизацию граждан Украины на оккупированных территориях", – подчеркнули в ВСУ.

В свою очередь, за минувшие сутки российские войска нанесли два ракетных и шесть авиационных ударов, а также совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам в более чем 15 населенных пунктах, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, отмечается в сообщении украинских военных.

Кроме того, на южнобужском направлении россияне осуществили более 50 вылетов беспилотников, в частности, иранских БПЛА Shahed-136. Также на этом направлении российские оккупанты вели огонь из танков, минометов и ствольной артиллерии, в результате чего повреждения получили более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку, в отдельных районах пытается восстановить утраченные позиции, продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру и мирные жилые дома. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – говорится в сообщении.  

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0WVMwQvuDBdjNDpMvcaXoYDJBfFWDmkHmqRoenNkesS3Xr5F4XtC6Potz6a4mkcEYl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 27 сентября в Украине ликвидировано около 57 750 российских оккупантов, 2306 танков, 4881 боевая бронированная машина, 1378 артиллерийских систем, 175 средств ПВО, 261 самолет, 224 вертолета, 977 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3730 единиц автомобильной техники и т.д.

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