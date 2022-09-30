ВСУ показали "тактическую перегруппировку" оккупантов на лиманском направлении

В ВСУ показали видео с бегущими оккупантами Скриншот: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

На опубликованной записи с дрона видно, как военные бегут без техники по поврежденной обстрелами посадке.

"На видео, вероятно, "тактическая перегруппировка" оккупационных войск на лиманском направлении", – прокомментировали в Сухопутных силах.

Россияне использовали выражение "тактическая перегруппировка", объясняя бегство армии РФ в Харьковской области во время контрнаступления ВСУ в сентябре.

Возможно, отступление россиян в этом районе имел в виду глава Офиса президента Андрей Ермак, которыйнаписал в Telegram: "ВСУ-экспресс".