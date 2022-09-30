ВСУ показали "тактическую перегруппировку" оккупантов на лиманском направлении

На опубликованной записи с дрона видно, как военные бегут без техники по поврежденной обстрелами посадке.
"На видео, вероятно, "тактическая перегруппировка" оккупационных войск на лиманском направлении", – прокомментировали в Сухопутных силах.
Россияне использовали выражение "тактическая перегруппировка", объясняя бегство армии РФ в Харьковской области во время контрнаступления ВСУ в сентябре.
Возможно, отступление россиян в этом районе имел в виду глава Офиса президента Андрей Ермак, которыйнаписал в Telegram: "ВСУ-экспресс".
27 мая глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко проинформировал, что оккупанты заняли большую часть Лимана.
По словам Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали Донецкую область на 45%. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.
29 сентября в Институте исследования войны заявили о "потенциально неминуемом" поражении россиян в Лимане.