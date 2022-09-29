ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Институте изучения войны заявили о "потенциально неминуемом" поражении россиян в Лимане

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ISW пишет, что украинские войска продвинулись на запад, север и северо-восток от Лимана
ISW пишет, что украинские войска продвинулись на запад, север и северо-восток от Лимана
Фото: depositphotos.com

Министерство обороны России не отреагировало на текущие потери россиян в районе Лимана Донецкой области и не подготовилось к обрушению этого участка линии фронта. Это, вероятно, еще больше снизит и без того низкий боевой дух россиян, заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"Российское военное руководство не смогло установить информационные условия для потенциально неминуемого поражения России в Лимане", – заявили в ISW. 

В институте отмечают, что российские военные власти ранее не смогли предоставить достаточных информационных условий для потерь России после первых этапов украинского контрнаступления в Харьковской области, что подорвало моральный дух и привело к панике среди российских войск на восточном направлении.

"Последовавшая за этим ярость российского националистического информационного пространства, вероятно, сыграла роль в том, что Кремль отдал приказ о частичной мобилизации в первые дни после первоначального масштабного контрнаступления Украины в бессистемной попытке укрепить российские позиции", – сообщили аналитики.

ISW, ссылаясь на российские источники, написал, что украинские войска продвинулись на запад, север и северо-восток от Лимана и работают над завершением окружения российских войск в городе и вдоль северного берега реки Северский Донец в этом районе.

"Прорыв Лиманского котла, вероятно, будет иметь серьезные последствия для российской группировки в северной части Донецкой и западной части Луганской областей и может позволить украинским войскам угрожать российским позициям вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецк – Лисичанск", – отмечают эксперты.

Контекст:

27 мая глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко проинформировал, что оккупанты заняли большую часть Лимана

По словам Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали Донецкую область на 45%. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, война, Лиман, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, ISW
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Наталья Кличко: Я украинка, я знаю, что такое свобода! Я солидарна с женщинами Ирана
Наталья Кличко: Я украинка, я знаю, что такое свобода! Я солидарна с женщинами Ирана
Брат жены принца Уильяма назвал щенка в честь отца Елизаветы II. Животное будет служить поводырем для незрячего человека
Брат жены принца Уильяма назвал щенка в честь отца Елизаветы II. Животное будет служить поводырем для незрячего человека
"Любим и сходим с ума от этих благородных животных". Дочь Ющенко показала младшую дочь верхом на лошади
"Любим и сходим с ума от этих благородных животных". Дочь Ющенко показала младшую дочь верхом на лошади
  Джекман сыграет Росомаху в новой части "Дэдпула"
  Джекман сыграет Росомаху в новой части "Дэдпула"
  Усик: Во время подготовки к бою мяса вообще не ем. Питаюсь исключительно рыбой и морепродуктами
  Усик: Во время подготовки к бою мяса вообще не ем. Питаюсь исключительно рыбой и морепродуктами G
Дмитрий ГОРДОН
"Спасибо за исполнение мечты". Анна Винтур на Неделе моды в Париже встретилась с украинскими дизайнерами
"Спасибо за исполнение мечты". Анна Винтур на Неделе моды в Париже встретилась с украинскими дизайнерами
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото
"Какие талантливые!" Могилевская показала портрет, который ей подарили украинские защитники. Видео
"Какие талантливые!" Могилевская показала портрет, который ей подарили украинские защитники. Видео
"Отправили выносить мусор, а домой не пустили". 38-летний Демин рассказал об издевательствах матери, которая подала на него в суд
"Отправили выносить мусор, а домой не пустили". 38-летний Демин рассказал об издевательствах матери, которая подала на него в суд
Полякова рассказала Ефросининой, благодаря чему не набирает лишний вес
Полякова рассказала Ефросининой, благодаря чему не набирает лишний вес
46-летняя Падалко показала, как изменилась за 20 лет
46-летняя Падалко показала, как изменилась за 20 лет
"Там нет ценности у денег. Связи – ничто". Кривошапко рассказал, как живут украинцы в освобожденных от российских оккупантов городах
"Там нет ценности у денег. Связи – ничто". Кривошапко рассказал, как живут украинцы в освобожденных от российских оккупантов городах
Брижит Бардо – 88: история свободной женщины на грани самоубийства
Брижит Бардо – 88: история свободной женщины на грани самоубийства G
"Что с Вовой? Вроде бы все хорошо". Жена Остапчука отреагировала на вопрос о муже после слухов о расставании
"Что с Вовой? Вроде бы все хорошо". Жена Остапчука отреагировала на вопрос о муже после слухов о расставании
"Не могу сказать, что Миша осыпал меня цветами, но у нас были хорошие отношения". Кацурина рассказала, как узнала о романе мужа с Дорофеевой
"Не могу сказать, что Миша осыпал меня цветами, но у нас были хорошие отношения". Кацурина рассказала, как узнала о романе мужа с Дорофеевой
  Усик: У дочери была большая претензия к Джошуа: почему он бил ниже пояса. Плохое видят сразу
  Усик: У дочери была большая претензия к Джошуа: почему он бил ниже пояса. Плохое видят сразу G
Дмитрий ГОРДОН
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь (247168)
2
"Невероятно счастливы". Жена Зеленского сообщила, что их дочь стала студенткой (182574)
3
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (149591)
4
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем (127896)
5
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину (127624)
6
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину (114468)
7
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя со всех сторон (90699)
8
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ (44556)
 
 
 
 