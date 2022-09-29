В Институте изучения войны заявили о "потенциально неминуемом" поражении россиян в Лимане

ISW пишет, что украинские войска продвинулись на запад, север и северо-восток от Лимана Фото: depositphotos.com

"Российское военное руководство не смогло установить информационные условия для потенциально неминуемого поражения России в Лимане", – заявили в ISW.

В институте отмечают, что российские военные власти ранее не смогли предоставить достаточных информационных условий для потерь России после первых этапов украинского контрнаступления в Харьковской области, что подорвало моральный дух и привело к панике среди российских войск на восточном направлении.

"Последовавшая за этим ярость российского националистического информационного пространства, вероятно, сыграла роль в том, что Кремль отдал приказ о частичной мобилизации в первые дни после первоначального масштабного контрнаступления Украины в бессистемной попытке укрепить российские позиции", – сообщили аналитики.

ISW, ссылаясь на российские источники, написал, что украинские войска продвинулись на запад, север и северо-восток от Лимана и работают над завершением окружения российских войск в городе и вдоль северного берега реки Северский Донец в этом районе.

"Прорыв Лиманского котла, вероятно, будет иметь серьезные последствия для российской группировки в северной части Донецкой и западной части Луганской областей и может позволить украинским войскам угрожать российским позициям вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецк – Лисичанск", – отмечают эксперты.