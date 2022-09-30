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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области в результате обстрелов со стороны оккупантов погибли восемь мирных жителей – ОВА

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Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли как минимум 909 мирных жителей
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли как минимум 909 мирных жителей
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В результате обстрелов Донецкой области со стороны российских оккупантов за прошедшие сутки погибли восемь человека. Об этом 30 сентября в Telegram заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"29 сентября россияне убили восемь мирных жителей Донецкой области: четырех в Долине, одного в Богородичном, одного в Славянске, одного в Водяном и одного в Шевченко", – сообщил Кириленко.

По данным главы ОВА, еще 17 человек получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли как минимум 909 мирных жителей, еще 2288 получили ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"За каждое преступление будет наказание!" – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Славянск, Вооруженные силы Украины, жертвы, Водяное, обстрелы, война России против Украины, ранение, Павел Кириленко
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