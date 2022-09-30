В Донецкой области в результате обстрелов со стороны оккупантов погибли восемь мирных жителей – ОВА

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли как минимум 909 мирных жителей Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"29 сентября россияне убили восемь мирных жителей Донецкой области: четырех в Долине, одного в Богородичном, одного в Славянске, одного в Водяном и одного в Шевченко", – сообщил Кириленко.

По данным главы ОВА, еще 17 человек получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли как минимум 909 мирных жителей, еще 2288 получили ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"За каждое преступление будет наказание!" – подчеркнул глава ОВА.

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