В Донецкой области в результате обстрелов со стороны оккупантов погибли восемь мирных жителей – ОВА

"29 сентября россияне убили восемь мирных жителей Донецкой области: четырех в Долине, одного в Богородичном, одного в Славянске, одного в Водяном и одного в Шевченко", – сообщил Кириленко.
По данным главы ОВА, еще 17 человек получили ранения.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли как минимум 909 мирных жителей, еще 2288 получили ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"За каждое преступление будет наказание!" – подчеркнул глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.