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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На оккупированной территории Донецкой области "власти" хотят отправить 250 заключенных на передовую – Генштаб

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Оккупанты отправляют воевать заключенных, сообщили в Генштабе ВСУ
Оккупанты отправляют воевать заключенных, сообщили в Генштабе ВСУ
Фото: epositphotos.com

Россияне на временно оккупированных территориях Донецкой области проводят призыв и подготовку 250 заключенных. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 29 сентября.

"Руководство российских оккупационных войск всеми имеющимися способами продолжает предпринимать попытки восстановления боеспособности подразделений, понесших потери в боях на территории Украины. Так, на временно оккупированной территории Донецкой области так называемые "местные власти" проводят призыв и подготовку еще 250 заключенных", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в ближайшие дни их направят на доукомплектование подразделений на передовых позициях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid034JghVtgDw2j8N65KHbkCWTRun6hp2pvHHhiH24sbt3ttcxETktabZMiab4kWuMVRl

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных

Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, неоднократно сообщала украинская разведка.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Генштаб ВСУ, мобилизация, война России против Украины
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