На оккупированной территории Донецкой области "власти" хотят отправить 250 заключенных на передовую – Генштаб

"Руководство российских оккупационных войск всеми имеющимися способами продолжает предпринимать попытки восстановления боеспособности подразделений, понесших потери в боях на территории Украины. Так, на временно оккупированной территории Донецкой области так называемые "местные власти" проводят призыв и подготовку еще 250 заключенных", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в ближайшие дни их направят на доукомплектование подразделений на передовых позициях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)