Оккупанты с начала суток нанесли по территории Украины четыре ракетных и четыре авиаудара – Генштаб ВСУ

Оккупанты наносят ракетные удары по территории Украины с 24 февраля Фото: EPA

Также войска РФ совершили 28 ударов из реактивных систем залпового огня.

От ударов пострадали более 20 населенных пунктов. Среди них – Краматорск, Бахмут, Кривой Рог, Днепр, Николаев, Никополь, Павловка, Высокополье, Мирное. Также в результате удара по Зеленодольской ТЭС пострадало более 10 гражданских лиц.

Оккупанты также вели обстрелы в районе населенных пунктов на северском, слобожанском, краматорском, бахмутском, авдеевском, новопавловском и запорожском направлениях.

"На южнобугском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности – Никополь, Высокополье, Архангельское, Осокоровка, Терновка, Белогорка, Сухой Ставок, Благодатное, Ольгино, Лиманы, Правдино и Мирное", – отметили в Генштабе.

За сутки силы обороны отразили атаки войск РФ в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское, Выемка, Павловка и Безымянное.

Война России против Украины. Главное (обновляется)