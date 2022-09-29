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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты с начала суток нанесли по территории Украины четыре ракетных и четыре авиаудара – Генштаб ВСУ

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Оккупанты наносят ракетные удары по территории Украины с 24 февраля
Оккупанты наносят ракетные удары по территории Украины с 24 февраля
Фото: EPA

С начала суток российские войска нанесли по территории Украины четыре ракетных и четыре авиаудара. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 29 сентября.

Также войска РФ совершили 28 ударов из реактивных систем залпового огня.

От ударов пострадали более 20 населенных пунктов. Среди них – Краматорск, Бахмут, Кривой Рог, Днепр, Николаев, Никополь, Павловка, Высокополье, Мирное. Также в результате удара по Зеленодольской ТЭС пострадало более 10 гражданских лиц.

Оккупанты также вели обстрелы в районе населенных пунктов на северском, слобожанском, краматорском, бахмутском, авдеевском, новопавловском и запорожском направлениях.

"На южнобугском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности – Никополь, Высокополье, Архангельское, Осокоровка, Терновка, Белогорка, Сухой Ставок, Благодатное, Ольгино, Лиманы, Правдино и Мирное", – отметили в Генштабе.

За сутки силы обороны отразили атаки войск РФ в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское, Выемка, Павловка и Безымянное.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid034JghVtgDw2j8N65KHbkCWTRun6hp2pvHHhiH24sbt3ttcxETktabZMiab4kWuMVRl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.

По данным Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, РСЗО, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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