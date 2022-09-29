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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью оккупанты выпустили по Днепру четыре ракеты Х-22 – Воздушные силы ВСУ

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Последствия одного из прилетов ракеты Х-22 с боевой частью весом 900 кг по Днепру
Последствия одного из прилетов ракеты Х-22 с боевой частью весом 900 кг по Днепру
Фото: Валентин Резніченко / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Facebook

Российские войска в ночь на 29 сентября нанесли удар по Днепру ракетами типа Х-22, заявил спикер командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона. Об этом 29 сентября сообщает "Радіо Свобода".

"Ночью, около 1.00, по Днепру была применена ракета Х-22. Это большая и мощная ракета, которой также попали по Кременчугскому ТРЦ. Это очень разрушительная и неточная ракета. Боевая часть – более 900 кг. По меньшей мере четыре ракеты попали в город, – рассказал представитель ВС ВСУ.

По его словам, ракеты типа Х-22 летят с очень большой скоростью, поэтому силам ПВО трудно их перехватить. Для борьбы военным нужны современные средства, которые, возможно, Украина сможет получить от партнеров.

"Это зенитно-ракетные комплексы, о которых сегодня все уже говорят, которые, вероятно, будут поступать в Украину из Германии и Норвегии: IRIS-T и NASAMS", – сказал Игнат.

Он добавил, что фактически каждый день оккупанты используют крылатые авиационные ракеты Х-59, и вечером 28 сентября украинские силы ПВО уничтожили четыре из пяти таких ракет.

"Ракета [Х-59] запускается с самолета с большого расстояния. Боевая часть составляет более 200 кг. Эта ракета не новая, спроектирована еще в советское время. Она не всегда является точной. Но противник ее применяет очень часто. Днепр остается одним из оплотов нашей обороны, поэтому противник пытается наносить удары по нему", – подытожил Игнат.

Ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру. Предварительно, сообщалось о гибели трех человек, в том числе ребенка, и ранении пятерых, в том числе 12-летней девочки. Позднее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о гибели еще одного ребенка – количество жертв достигло четырех.

В городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Разрушен рынок, повреждены автобусы, автомобили и линии электропередачи. Публично сообщалось о двух попаданиях – в районе одного из городских рынков и в частном секторе.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара высокоточными ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля отмечал, что РФ использует в Украине все виды своего ракетного вооружения.

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

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