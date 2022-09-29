На месте ракетного удара в Днепре обнаружили еще одного погибшего ребенка – глава ОВА

Ночью россияне ударили ракетами по Днепру, а область обстреляли из РСЗО и артиллерии Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"На месте ракетного удара в Днепре спасатели обнаружили фрагменты тела еще одного ребенка. На данный момент ночная вражеская атака унесла четыре жизни. Россияне убили двоих взрослых и двоих детей – восьмилетнего мальчика и девятилетнюю девочку", – написал Резниченко.

Ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру. До сих пор было известно о гибели троих человек, в том числе ребенка, и ранении пятерых, в том числе 12-летней девочки. В городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Разрушен рынок, повреждены автобусы, автомобили и линии электропередачи. Также ночью россияне атаковали реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией Никопольский, а утром – Криворожский районы Днепропетровской области. В Зеленодольской общине Криворожского района пострадали 19 человек.