На месте ракетного удара в Днепре обнаружили еще одного погибшего ребенка – глава ОВА

"На месте ракетного удара в Днепре спасатели обнаружили фрагменты тела еще одного ребенка. На данный момент ночная вражеская атака унесла четыре жизни. Россияне убили двоих взрослых и двоих детей – восьмилетнего мальчика и девятилетнюю девочку", – написал Резниченко.
Ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру. До сих пор было известно о гибели троих человек, в том числе ребенка, и ранении пятерых, в том числе 12-летней девочки. В городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Разрушен рынок, повреждены автобусы, автомобили и линии электропередачи.
Также ночью россияне атаковали реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией Никопольский, а утром – Криворожский районы Днепропетровской области. В Зеленодольской общине Криворожского района пострадали 19 человек.
Контекст:
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара высокоточными ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля отмечал, что РФ использует в Украине все виды своего ракетного вооружения.
По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.