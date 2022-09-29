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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На месте ракетного удара в Днепре обнаружили еще одного погибшего ребенка – глава ОВА

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Ночью россияне ударили ракетами по Днепру, а область обстреляли из РСЗО и артиллерии
Ночью россияне ударили ракетами по Днепру, а область обстреляли из РСЗО и артиллерии
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Количество погибших в результате ракетного удара по Днепру ночью 29 сентября выросло до четырех человек – найдено тело еще одного ребенка. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"На месте ракетного удара в Днепре спасатели обнаружили фрагменты тела еще одного ребенка. На данный момент ночная вражеская атака унесла четыре жизни. Россияне убили двоих взрослых и двоих детей – восьмилетнего мальчика и девятилетнюю девочку", – написал Резниченко.

Ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру. До сих пор было известно о гибели троих человек, в том числе ребенка, и ранении пятерых, в том числе 12-летней девочки. В городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Разрушен рынок, повреждены автобусы, автомобили и линии электропередачи.

Также ночью россияне атаковали реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией Никопольский, а утром – Криворожский районы Днепропетровской области. В Зеленодольской общине Криворожского района пострадали 19 человек

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара высокоточными ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля отмечал, что РФ использует в Украине все виды своего ракетного вооружения.

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

Теги: Днепр, Днепропетровская область, дети, Валентин Резниченко, война России против Украины, погибшие
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