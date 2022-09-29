Оккупанты с утра ударили по Днепропетровской области кассетными снарядами из "Ураганов", известно о 13 раненых

По его информации, россияне стреляли запрещенными кассетными боеприпасами.

"Попали по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской общине. Предварительно, ранены 13 работников предприятия. Повреждено админздание", – написал Резниченко.

Ночью российские оккупанты также ударили ракетами по жилым районам Днепра и в очередной раз обстреляли Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии, сообщил Резниченко.

В Днепре известно о трех погибших и пяти раненых. В Никопольском районе в этот раз обошлось без пострадавших, но повреждена промышленная инфраструктура в Никополе и жилые дома в Червоногригоровской общине.