Оккупанты с утра ударили по Днепропетровской области кассетными снарядами из "Ураганов", известно о 13 раненых

По его информации, россияне стреляли запрещенными кассетными боеприпасами.
"Попали по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской общине. Предварительно, ранены 13 работников предприятия. Повреждено админздание", – написал Резниченко.
Ночью российские оккупанты также ударили ракетами по жилым районам Днепра и в очередной раз обстреляли Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии, сообщил Резниченко.
В Днепре известно о трех погибших и пяти раненых. В Никопольском районе в этот раз обошлось без пострадавших, но повреждена промышленная инфраструктура в Никополе и жилые дома в Червоногригоровской общине.
Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ, а Никопольский – с Запорожской областью. Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Город находится под постоянными обстрелами РФ.