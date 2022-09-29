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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты с утра ударили по Днепропетровской области кассетными снарядами из "Ураганов", известно о 13 раненых

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Резниченко сообщил о новых обстрелах области
Резниченко сообщил о новых обстрелах области
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Российские оккупанты утром 29 сентября ударили по Криворожскому району Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня "Ураган". Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Валентин Резниченко.

По его информации, россияне стреляли запрещенными кассетными боеприпасами. 

"Попали по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской общине. Предварительно, ранены 13 работников предприятия. Повреждено админздание", – написал Резниченко.

Ночью российские оккупанты также ударили ракетами по жилым районам Днепра и в очередной раз обстреляли Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии, сообщил Резниченко. 

В Днепре известно о трех погибших и пяти раненых. В Никопольском районе в этот раз обошлось без пострадавших, но повреждена промышленная инфраструктура в Никополе и жилые дома в Червоногригоровской общине. 

Контекст:

Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ, а Никопольский – с Запорожской областью. Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Город находится под постоянными обстрелами РФ.

Теги: Днепропетровская область, раненые, Град, Никополь, кассетные бомбы, РСЗО Ураган, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, пострадавшие
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