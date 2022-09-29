Российские оккупанты ночью ударили ракетами по жилым кварталам Днепра, есть погибшие

По его данным, известно о трех погибших, среди них один ребенок. Еще пятеро ранены, в том числе и 12-летняя девочка. Спасатели достали ее из разбитого дома.
Резниченко добавил, что полностью разрушены несколько частных домов. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей. Глава ОВА отмечает, что там еще могут быть дети.
В результате удара в городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Также пострадали рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач.
Воздушное командование "Восток" вечером 28 сентября сообщало, что оккупанты применили пять управляемых авиационных ракет Х-59 с Су-35 по объектам Днепропетровской и Запорожской областей. Четыре из них ВСУ сбили.