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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты ночью ударили ракетами по жилым кварталам Днепра, есть погибшие

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В результате удара по Днепру было повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных
В результате удара по Днепру было повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Армия России в ночь на 29 сентября ударила ракетами по жилым кварталам Днепру. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его данным, известно о трех погибших, среди них один ребенок. Еще пятеро ранены, в том числе и 12-летняя девочка. Спасатели достали ее из разбитого дома.

Резниченко добавил, что полностью разрушены несколько частных домов. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей. Глава ОВА отмечает, что там еще могут быть дети.

В результате удара в городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Также пострадали рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач.

Контекст:

Воздушное командование "Восток" вечером 28 сентября сообщало, что оккупанты применили пять управляемых авиационных ракет Х-59 с Су-35 по объектам Днепропетровской и Запорожской областей. Четыре из них ВСУ сбили.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Днепр, дети, Валентин Резниченко, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, погибшие, российские оккупанты
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