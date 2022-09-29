Российские оккупанты ночью ударили ракетами по жилым кварталам Днепра, есть погибшие

В результате удара по Днепру было повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

По его данным, известно о трех погибших, среди них один ребенок. Еще пятеро ранены, в том числе и 12-летняя девочка. Спасатели достали ее из разбитого дома.

Резниченко добавил, что полностью разрушены несколько частных домов. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей. Глава ОВА отмечает, что там еще могут быть дети.

В результате удара в городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Также пострадали рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач.