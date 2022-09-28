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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кривом Роге оккупанты ракетным ударом разрушили зерноперерабатывающее предприятие, жертв нет – Резниченко

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Резниченко рассказал о последствиях ракетного удара по Кривому Рогу
Резниченко рассказал о последствиях ракетного удара по Кривому Рогу
Фото: Валентин Резніченко / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

В результате ракетного улара российских войск по Кривому Рогу Днепропетровской области 28 сентября люди не пострадали. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Вечером враг атаковал Криворожский район ракетами Х-59. Большинство ракет наши силы противовоздушной обороны уничтожили. Одна [ракета] попала в предприятие по переработке зерновых. Обошлось без жертв и пострадавших. Масштабы разрушений уточняются", – написал глава ОВА.

В свою очередь, глава городской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в вечернем обращении 28 сентября в Telegram заявил о значительных разрушениях в результате ракетного удара.

В сентябре оккупанты усилили обстрелы Кривого Рога Днепропетровской области. Так, российские оккупационные войска 26 сентября нанесли ракетный удар по аэропорту города, используя ракету Х-59. 27 сентября идентичную ракету, выпущенную по кривому Рогу, удалось сбить.

28 сентября украинские силы ПВО сбили в Днепропетровской и Запорожской областях четыре из пяти вражеских ракет Х-59, в том числе одну над Криворожским районом.

До этого с 14-го по 16 сентября российские войска выпустили по  городу 13 крылатых ракет разных типов, атакуя гидротехнические сооружения на Карачуновском водохранилище и реке Ингулец. В результате частичного разрушения сооружений уровень воды в Ингульце поднялся, была объявлена эвакуация жителей в двух районах Кривого Рога, впоследствии подтопления были ликвидированы.

Ракетными ударами по гражданской инфраструктуре россияне пытаются подорвать моральный дух украинцев, считает британская разведка.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара высокоточными ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля отмечал, что Россия использовала в Украине все виды своего ракетного вооружения.

Сокращение количества запусков оккупантами современных ракет и переход к использованию менее точных – из "советских" запасов – в ГУР МО, британской разведке и Воздушных силах ВСУ отмечают с июня.

30 августа журналисты The Insider опубликовали расследование, в котором утверждали, что к концу 2022 года в России будет наблюдаться острый дефицит снарядов, артиллерии и бронетехники.

9 сентября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что у России осталось менее 200 "Искандеров", а ракет С-300 хватит на три года.

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

Теги: Россия, Украина, Александр Вилкул, Кривой Рог, Вооруженные силы Украины, Днепр, Днепропетровская область, ПВО, ВСУ, Валентин Резниченко, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, разрушения, инфраструктура, российские оккупанты, зерно
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