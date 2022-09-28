В Кривом Роге оккупанты ракетным ударом разрушили зерноперерабатывающее предприятие, жертв нет – Резниченко

Резниченко рассказал о последствиях ракетного удара по Кривому Рогу Фото: Валентин Резніченко / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Вечером враг атаковал Криворожский район ракетами Х-59. Большинство ракет наши силы противовоздушной обороны уничтожили. Одна [ракета] попала в предприятие по переработке зерновых. Обошлось без жертв и пострадавших. Масштабы разрушений уточняются", – написал глава ОВА.

В свою очередь, глава городской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в вечернем обращении 28 сентября в Telegram заявил о значительных разрушениях в результате ракетного удара.

В сентябре оккупанты усилили обстрелы Кривого Рога Днепропетровской области. Так, российские оккупационные войска 26 сентября нанесли ракетный удар по аэропорту города, используя ракету Х-59. 27 сентября идентичную ракету, выпущенную по кривому Рогу, удалось сбить.

28 сентября украинские силы ПВО сбили в Днепропетровской и Запорожской областях четыре из пяти вражеских ракет Х-59, в том числе одну над Криворожским районом.

До этого с 14-го по 16 сентября российские войска выпустили по городу 13 крылатых ракет разных типов, атакуя гидротехнические сооружения на Карачуновском водохранилище и реке Ингулец. В результате частичного разрушения сооружений уровень воды в Ингульце поднялся, была объявлена эвакуация жителей в двух районах Кривого Рога, впоследствии подтопления были ликвидированы.

Ракетными ударами по гражданской инфраструктуре россияне пытаются подорвать моральный дух украинцев, считает британская разведка.