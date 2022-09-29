Число раненых в Зеленодольской общине после обстрела "Ураганами" выросло до 19 – ОВА

Резниченко: Люди просто шли на работу, когда россияне направили на них свои "Ураганы" Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Оккупанты обстреляли общину из "Ураганов" сегодня утром. Сначала было известно о 13 раненых, позже председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук написал, что пострадали 15 жителей, шесть из них – в тяжелом состоянии. Раненых госпитализировали в больницы Криворожского района.

На 11.29 известно о 19 раненых в результате обстрела, сообщил Резниченко.

"Люди просто шли на работу, когда россияне направили на них свои "Ураганы". Атака произошла около 8.00. Враг попал по объекту промышленной инфраструктуры", – написал глава ОВА.

Ночью российские оккупанты также ударили ракетами по жилым районам Днепра и в очередной раз обстреляли Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Днепре погибли три человека, пятеро ранены, среди жертв есть дети.