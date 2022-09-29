Число раненых в Зеленодольской общине после обстрела "Ураганами" выросло до 19 – ОВА

Оккупанты обстреляли общину из "Ураганов" сегодня утром. Сначала было известно о 13 раненых, позже председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук написал, что пострадали 15 жителей, шесть из них – в тяжелом состоянии. Раненых госпитализировали в больницы Криворожского района.
На 11.29 известно о 19 раненых в результате обстрела, сообщил Резниченко.
"Люди просто шли на работу, когда россияне направили на них свои "Ураганы". Атака произошла около 8.00. Враг попал по объекту промышленной инфраструктуры", – написал глава ОВА.
Ночью российские оккупанты также ударили ракетами по жилым районам Днепра и в очередной раз обстреляли Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Днепре погибли три человека, пятеро ранены, среди жертв есть дети.
Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ.
Территория Зеленодольской ОТО расположена на юге Днепропетровской области и непосредственно граничит с Херсонской областью. По информации "Интерфакс-Украина", ближайший оккупированный российскими войсками населенный пункт находится примерно в 7 км от ее границ.