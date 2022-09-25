Россияне выпустили более 170 снарядов по Никопольскому району, в Никополе повреждена подстанция – ОВА

"Враг выпустил более 170 снарядов из ствольной артиллерии и "Градов" по трем общинам Никопольского района – Червоногригоровской, Никопольской и Марганецкой", – сообщил чиновник.
По предварительной информации, никто не пострадал.
"В Никополе повреждены дома и электроподстанция. Без света более 3200 семей. В Марганце тоже изуродованы сети. Электричество пропало почти у 3000 семей", – написал Резниченко.
В Червоногригоровской общине, по его информации, в результате обстрелов без электроснабжения остались до 500 человек. Также от вражеских снарядов пострадали частные дома, магазины, детский сад, амбулатория, автомобили, аптека, клуб, стадион и газопровод.
"Всюду сразу после обстрелов приступили к работе аварийные бригады энергетиков. Планируют все починить к середине дня", – отметил глава ОВА.
В других районах области ночь прошла без чрезвычайных ситуаций.
В сентябре российские оккупанты активизировали атаки на украинскую критическую инфраструктуру.
Российские оккупанты регулярно из разных видов вооружения обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Чаще всего ракетные удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.