Россияне выпустили более 170 снарядов по Никопольскому району, в Никополе повреждена подстанция – ОВА

Оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь и Марганец, повреждены жилые дома, детсад, амбулатория, электросети, газопровод Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Враг выпустил более 170 снарядов из ствольной артиллерии и "Градов" по трем общинам Никопольского района – Червоногригоровской, Никопольской и Марганецкой", – сообщил чиновник.

По предварительной информации, никто не пострадал.

"В Никополе повреждены дома и электроподстанция. Без света более 3200 семей. В Марганце тоже изуродованы сети. Электричество пропало почти у 3000 семей", – написал Резниченко.

В Червоногригоровской общине, по его информации, в результате обстрелов без электроснабжения остались до 500 человек. Также от вражеских снарядов пострадали частные дома, магазины, детский сад, амбулатория, автомобили, аптека, клуб, стадион и газопровод.

"Всюду сразу после обстрелов приступили к работе аварийные бригады энергетиков. Планируют все починить к середине дня", – отметил глава ОВА.

В других районах области ночь прошла без чрезвычайных ситуаций.

В сентябре российские оккупанты активизировали атаки на украинскую критическую инфраструктуру.