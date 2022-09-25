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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне выпустили более 170 снарядов по Никопольскому району, в Никополе повреждена подстанция – ОВА

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Оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь и Марганец, повреждены жилые дома, детсад, амбулатория, электросети, газопровод
Оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь и Марганец, повреждены жилые дома, детсад, амбулатория, электросети, газопровод
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты в ночь на 25 сентября нанесли пять ударов по Никопольскому району Днепропетровской области. Об этом сообщил утром в Telegram глава ОВА Валентин Резниченко.

"Враг выпустил более 170 снарядов из ствольной артиллерии и "Градов" по трем общинам Никопольского района – Червоногригоровской, Никопольской и Марганецкой", – сообщил чиновник.

По предварительной информации, никто не пострадал. 

"В Никополе повреждены дома и электроподстанция. Без света более 3200 семей. В Марганце тоже изуродованы сети. Электричество пропало почти у 3000 семей", – написал Резниченко.

В Червоногригоровской общине, по его информации, в результате обстрелов без электроснабжения остались до 500 человек. Также от вражеских снарядов пострадали частные дома, магазины, детский сад, амбулатория, автомобили, аптека, клуб, стадион и газопровод.

"Всюду сразу после обстрелов приступили к работе аварийные бригады энергетиков. Планируют все починить к середине дня", – отметил глава ОВА.

В других районах области ночь прошла без чрезвычайных ситуаций.

В сентябре российские оккупанты активизировали атаки на украинскую критическую инфраструктуру

Контекст:

Российские оккупанты регулярно из разных видов вооружения обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Чаще всего ракетные удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. 

Теги: электричество, Днепропетровская область, электроснабжение, артиллерия, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, инфраструктура, детский сад, Марганец
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