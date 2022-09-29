"Никаких военных целей, тупо террор" – Филатов об ударе по Днепру

Он сообщил, что на месте трагедии работают не только спасатели, полиция и коммунальщики, но уже и журналисты.

"Конечно, я полночи не спал. Конечно, есть вещи, которые не стоит даже обсуждать. Например, то, что в результате попадания ракет некоторые тела дефрагментированы и идентифицировать их сложно. Мы все устали, озлобились и…привыкли. Если, конечно, к такому можно привыкнуть… И мы не собираемся сдаваться", — написал он.

Филатов отметил, что у него есть вопрос — чего добиваются и куда стреляют россияне.

"В прошлый раз они развалили Троицкий рынок, а этот раз – "барахолку" у автовокзала, куда я сам лично иногда ходил покупать всякий хлам. От гаечных ключей до керосинок. В прошлый раз они влупили в частный дом в Рыбальском, сегодня – в поселок в районе проспекта Металлургов. Никаких военных целей. Тупо террор. Тупо ублюдки", – заявил он.

Филатов также сообщил, что отправляется по больницам навестить раненых.