"Никаких военных целей, тупо террор" – Филатов об ударе по Днепру

Он сообщил, что на месте трагедии работают не только спасатели, полиция и коммунальщики, но уже и журналисты.
"Конечно, я полночи не спал. Конечно, есть вещи, которые не стоит даже обсуждать. Например, то, что в результате попадания ракет некоторые тела дефрагментированы и идентифицировать их сложно. Мы все устали, озлобились и…привыкли. Если, конечно, к такому можно привыкнуть… И мы не собираемся сдаваться", — написал он.
Филатов отметил, что у него есть вопрос — чего добиваются и куда стреляют россияне.
"В прошлый раз они развалили Троицкий рынок, а этот раз – "барахолку" у автовокзала, куда я сам лично иногда ходил покупать всякий хлам. От гаечных ключей до керосинок. В прошлый раз они влупили в частный дом в Рыбальском, сегодня – в поселок в районе проспекта Металлургов. Никаких военных целей. Тупо террор. Тупо ублюдки", – заявил он.
Филатов также сообщил, что отправляется по больницам навестить раненых.
Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Ночью 29 сентября российские оккупанты ударили ракетами по жилым районам Днепра и в очередной раз обстреляли Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии. Известно о трех погибших, среди них один ребенок. Еще пятеро ранены, в том числе и 12-летняя девочка.
Утром 29 сентября они ударили по Криворожскому району Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня "Ураган". Попали по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской общине. Предварительно, ранены 13 работников предприятия. Повреждено административное здание.