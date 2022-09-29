Из-за российских ракетных ударов по Печенежской дамбе произошел неконтролируемый сброс воды – Стрелец

"Несколько дней Российская Федерация вела ракетные обстрелы по гидроузлу Печенежского водохранилища. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. Сегодня уровень снизился, ситуация контролируемая... Сделаем все, чтобы Харьков не остался без воды. Есть определенные решения, принятые Кабинетом Министров, и эти решения будут выполняться", – сказал Стрелец.

Он заверил, что вопрос водообеспечения, возможного разрушения и подтопления поселка Печенеги на контроле с первых дней вторжения.

Также, по информации министра, в результате разрушения плотины и снижения уровня воды в Оскольском водохранилище причинен ущерб водным живым ресурсам, который, по расчетам экоинспекторов, составил 288 млн грн.

По данным Стрельца, благодаря успешному контрнаступлению ВСУ в Харьковской области было деоккупировано 18 водохранилищ общим объемом 513 млн м³. На пока еще временно захваченной территории находятся 112 водных объектов – пять водохранилищ и 107 прудов.