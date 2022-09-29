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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за российских ракетных ударов по Печенежской дамбе произошел неконтролируемый сброс воды – Стрелец

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21 сентября, стало известно, что оккупанты ударили Печенежской дамбе ракетами
21 сентября, стало известно, что оккупанты ударили Печенежской дамбе ракетами
Фото: 2day.kh.ua

В результате ракетных ударов по Печенежской дамбе на Северском Донце произошел неконтролируемый сброс воды, но ситуация контролируемая. Об этом на брифинге 28 сентября в Харькове сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, отмечает "Укринформ".

"Несколько дней Российская Федерация вела ракетные обстрелы по гидроузлу Печенежского водохранилища. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. Сегодня уровень снизился, ситуация контролируемая... Сделаем все, чтобы Харьков не остался без воды. Есть определенные решения, принятые Кабинетом Министров, и эти решения будут выполняться", – сказал Стрелец.

Он заверил, что вопрос водообеспечения, возможного разрушения и подтопления поселка Печенеги на контроле с первых дней вторжения.

Также, по информации министра, в результате разрушения плотины и снижения уровня воды в Оскольском водохранилище причинен ущерб водным живым ресурсам, который, по расчетам экоинспекторов, составил 288 млн грн.

По данным Стрельца, благодаря успешному контрнаступлению ВСУ в Харьковской области было деоккупировано 18 водохранилищ общим объемом 513 млн м³. На пока еще временно захваченной территории находятся 112 водных объектов – пять водохранилищ и 107 прудов.

Контекст:

20 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook, что в населенном пункте Печенеги захватчики пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища, им это не удалось.

На следующий день, 21 сентября, стало известно, что оккупанты ударили Печенежской дамбе ракетами. В результате атаки был разрушен верхний шлюз.
Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Харьковская область, Северский Донец, война России против Украины, Руслан Стрелец, российские оккупанты
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