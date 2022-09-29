По Николаеву ночью ударили ракетой, повреждены музей и учебное заведение

Он опубликовал фото обломков ракеты, которой атаковали город. Мэр отметил, что сейчас специалисты обследуют место обстрела.

"Поэтому подробную информацию напишу вам позже. Отмечу только, что пострадали гражданские объекты", – добавил он.

В Николаевской областной военной администрации уточнили, что удар был нанесен около 2.33, по предварительным данным, ракетой типа С-300.

"Известно о попадании по открытой территории. В результате повреждены гражданские объекты, в частности музей и начальное учреждение. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты вечером 28 сентября обстреливали село Широкое, были попадания за пределами населенного пункта – в сельхозпредприятие, огороды и дороги.



Вечером и ночью россияне обстреливали Березнеговатскую общину – село Красный Яр, окрестности села Лепетиха. В поселке Березнеговатое в результате обстрелов разрушены складское здание, частные дома, торговые объекты и частное предприятие. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

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