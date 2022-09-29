По Николаеву ночью ударили ракетой, повреждены музей и учебное заведение

Он опубликовал фото обломков ракеты, которой атаковали город. Мэр отметил, что сейчас специалисты обследуют место обстрела.
"Поэтому подробную информацию напишу вам позже. Отмечу только, что пострадали гражданские объекты", – добавил он.
В Николаевской областной военной администрации уточнили, что удар был нанесен около 2.33, по предварительным данным, ракетой типа С-300.
"Известно о попадании по открытой территории. В результате повреждены гражданские объекты, в частности музей и начальное учреждение. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Кроме того, оккупанты вечером 28 сентября обстреливали село Широкое, были попадания за пределами населенного пункта – в сельхозпредприятие, огороды и дороги.
Вечером и ночью россияне обстреливали Березнеговатскую общину – село Красный Яр, окрестности села Лепетиха. В поселке Березнеговатое в результате обстрелов разрушены складское здание, частные дома, торговые объекты и частное предприятие. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.
Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.