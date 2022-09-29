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ВОЙНА В УКРАИНЕ

По Николаеву ночью ударили ракетой, повреждены музей и учебное заведение

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Предварительно, Николаев вновь атаковали ракетой С-300
Предварительно, Николаев вновь атаковали ракетой С-300
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

Российские войска вновь запускали ракеты по Николаеву в ночь на 29 сентября, пострадали гражданские объекты, сообщил утром в Telegram мэр города Александр Сенкевич.

Он опубликовал фото обломков ракеты, которой атаковали город. Мэр отметил, что сейчас специалисты обследуют место обстрела.

"Поэтому подробную информацию напишу вам позже. Отмечу только, что пострадали гражданские объекты", – добавил он.

В Николаевской областной военной администрации уточнили, что удар был нанесен около 2.33, по предварительным данным, ракетой типа С-300.

"Известно о попадании по открытой территории. В результате повреждены гражданские объекты, в частности музей и начальное учреждение. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты вечером 28 сентября обстреливали село Широкое, были попадания за пределами населенного пункта – в сельхозпредприятие, огороды и дороги.

Вечером и ночью россияне обстреливали Березнеговатскую общину – село Красный Яр, окрестности села Лепетиха. В поселке Березнеговатое в результате обстрелов разрушены складское здание, частные дома, торговые объекты и частное предприятие. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.

Теги: Николаев, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Александр Сенкевич, музей, Березнеговатое
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