Под завалами школы в Николаевке Донецкой области нашли погибшую женщину

Российские оккупанты ранним утром обстреляли школу в Николаевке, где было обустроено убежище и прятались мирные жители, включая детей. По предварительным данным обладминистрации, россияне ударили ракетой С-300.

Убежище выдержало, бывшие в нем люди не пострадали, но одного человека после атаки не могли найти, сообщили в ОВА. К разрушенному зданию школы приехали спасатели из Славянска.

"По прибытию установлено, что в результате обстрела (предварительно ракетного удара) произошло частичное разрушение с первого по третий этажи трехэтажного здания", – говорится в сообщении.

Спасатели разобрали 50 тонн конструктивных элементов здания и нашли тело погибшей 63-летней женщины. Аварийно-спасательные работы завершены.

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