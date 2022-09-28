Под завалами школы в Николаевке Донецкой области нашли погибшую женщину

Российские оккупанты ранним утром обстреляли школу в Николаевке, где было обустроено убежище и прятались мирные жители, включая детей. По предварительным данным обладминистрации, россияне ударили ракетой С-300.
Убежище выдержало, бывшие в нем люди не пострадали, но одного человека после атаки не могли найти, сообщили в ОВА. К разрушенному зданию школы приехали спасатели из Славянска.
"По прибытию установлено, что в результате обстрела (предварительно ракетного удара) произошло частичное разрушение с первого по третий этажи трехэтажного здания", – говорится в сообщении.
Спасатели разобрали 50 тонн конструктивных элементов здания и нашли тело погибшей 63-летней женщины. Аварийно-спасательные работы завершены.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, в конце августа Вооруженные силы Украины контролировали регион на 45%. Позже стало известно о деоккупации части территорий.
Кириленко ежедневно сообщает о погибших и раненых жителях области из-за российских обстрелов.