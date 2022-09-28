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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под завалами школы в Николаевке Донецкой области нашли погибшую женщину

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Спасатели разобрали 50 тонн обрушившегося здания
Спасатели разобрали 50 тонн обрушившегося здания
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям извлекли тело женщины из-под завалов частично разрушенной школы в Николаевке Донецкой области. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба регионального управления ГСЧС.

Российские оккупанты ранним утром обстреляли школу в Николаевке, где было обустроено убежище и прятались мирные жители, включая детей. По предварительным данным обладминистрации, россияне ударили ракетой С-300.

Убежище выдержало, бывшие в нем люди не пострадали, но одного человека после атаки не могли найти, сообщили в ОВА. К разрушенному зданию школы приехали спасатели из Славянска. 

"По прибытию установлено, что в результате обстрела (предварительно ракетного удара) произошло частичное разрушение с первого по третий этажи трехэтажного здания", – говорится в сообщении.

Спасатели разобрали 50 тонн конструктивных элементов здания и нашли тело погибшей 63-летней женщины. Аварийно-спасательные работы завершены.

https://www.facebook.com/DSNSDon/posts/pfbid02fJFE92HrWGNppGLTq1JEwKdg85NJFW9G53nMwEhnwCtHpzcZmc7Kw3L4tJVg4BCsl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, в конце августа Вооруженные силы Украины контролировали регион на 45%. Позже стало известно о деоккупации части территорий.

Кириленко ежедневно сообщает о погибших и раненых жителях области из-за российских обстрелов.

Теги: ГСЧС, Донецкая область, Николаевка, спасатели, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, погибшие, школа
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