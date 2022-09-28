Российские оккупанты за минувшие сутки убили пять мирных жителей Донецкой области – ОВА

"За 27 сентября россияне убили пять мирных жителей Донецкой области: четверых в Кураховке и одного в Бахмуте ", – написал Кириленко.
Еще 10 человек получили ранения.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 895 граждан, еще 2267 мирных жителей получили ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.