Российские оккупанты за минувшие сутки убили пять мирных жителей Донецкой области – ОВА

"За 27 сентября россияне убили пять мирных жителей Донецкой области: четверых в Кураховке и одного в Бахмуте ", – написал Кириленко.

Еще 10 человек получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 895 граждан, еще 2267 мирных жителей получили ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)