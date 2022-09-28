В Донецкой области оккупанты ударили по школе, где прятались люди с детьми – ОВА

По его словам, обстрел (предварительно, ракетой С-300) произошел около 5.00. В убежище на тот момент находилось 12 человек, среди которых двое детей и человек с инвалидностью.

"Оккупанты целились прямо в здание школы. Обрушились стены. Но убежище, к счастью, выдержало – находившиеся там люди не пострадали. До сих пор нет информации об одном человеке, который работал в школе, – его поиски продолжаются. Цинизм и бессмысленная жестокость оккупантов безграничны: эта школа не имеет ничего общего с военным объектом, местные гражданские скрывались там от многочисленных обстрелов, которые россияне регулярно совершают по городу", – подчеркнул Кириленко.

Глава ОВА отметил, что в Донецкой области сейчас нет безопасных мест, и призвал мирных жителей к эвакуации.

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