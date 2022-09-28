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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области оккупанты ударили по школе, где прятались люди с детьми – ОВА

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В результате обстрела в школе обрушились стены
В результате обстрела в школе обрушились стены
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты обстреляли школу в Николаевке Донецкой области, где было обустроено убежище для мирных граждан. Об этом 28 сентября в Telegram заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, обстрел (предварительно, ракетой С-300) произошел около 5.00. В убежище на тот момент находилось 12 человек, среди которых двое детей и человек с инвалидностью.

"Оккупанты целились прямо в здание школы. Обрушились стены. Но убежище, к счастью, выдержало – находившиеся там люди не пострадали. До сих пор нет информации об одном человеке, который работал в школе, – его поиски продолжаются. Цинизм и бессмысленная жестокость оккупантов безграничны: эта школа не имеет ничего общего с военным объектом, местные гражданские скрывались там от многочисленных обстрелов, которые россияне регулярно совершают по городу", – подчеркнул Кириленко.

Глава ОВА отметил, что в Донецкой области сейчас нет безопасных мест, и призвал мирных жителей к эвакуации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Николаевка, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко, российские оккупанты, школа
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