Войска РФ вновь обстреляли Никопольский район – глава Днепропетровской ОВА

"Ночь под залповым огнем реактивных снарядов и тяжелой артиллерией… Россияне нанесли новые удары по Никопольскому району. Под огонь из почти 90 снарядов попали три общины – Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевска", – написал он.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В Никополе повреждены 15 частных домов, хозяйственные постройки и автомобили.

"В Марганце повреждены 10 частных домов, детско-юношеская спортивная школа, сквер, газопровод и линии электропередачи. Один дом загорелся. С пламенем пожарные справились. В Червоногригорьевской общине детали обстрелов уточняются", – сообщил Резниченко.

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