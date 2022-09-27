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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ вновь обстреляли Никопольский район – глава Днепропетровской ОВА

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В Никополе повреждены 15 частных домов
В Никополе повреждены 15 частных домов
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области в ночь на 27 сентября. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь под залповым огнем реактивных снарядов и тяжелой артиллерией… Россияне нанесли новые удары по Никопольскому району. Под огонь из почти 90 снарядов попали три общины – Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевска", – написал он.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В Никополе повреждены 15 частных домов, хозяйственные постройки и автомобили.

"В Марганце повреждены 10 частных домов, детско-юношеская спортивная школа, сквер, газопровод и линии электропередачи. Один дом загорелся. С пламенем пожарные справились. В Червоногригорьевской общине детали обстрелов уточняются", – сообщил Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Город находится под постоянными обстрелами РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, Марганец
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