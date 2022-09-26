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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Криворожский и Никопольский районы, три человека получили ранения – Днепропетровская ОГА

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Никополь и Никопольский район находятся под постоянными обстрелами РФ
Никополь и Никопольский район находятся под постоянными обстрелами РФ
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook

В результате обстрелов российскими оккупантами территории Днепропетровской области 26 сентября три человека получили ранения.

Об этом сообщил пресс-центр облгосадминистрации (ОГА) в Facebook.

"Российские оккупационные войска [днем и вечером] обстреляли два района – Криворожский и Никопольский… В Никопольском районе агрессор снова атаковал Марганец. Предварительно там ранены три человека. Это мужчины 70, 55 и 25 лет. Масштабы разрушений уточняются. Обстреливали российские оккупационные войска и Никополь. Там обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.

В Зеленодольской общине из-за обстрелов оккупантами изуродованы два дома, также обстрелам подверглась Апостоловская община (обе – Криворожского района), обошлось без жертв.

"В Никополе и Червоногригоровской общине энергетики починили линии электропередач, поврежденные ночными атаками агрессора. Свет вернули в дома более 4 тыс. семей", – рассказали в ОГА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/dniproODA/posts/pfbid02m8fMyPrLCfHUatonkxbXJGJ5ssFppbHwiguvPc96ywHwPci9nEYhGsEj2jsc1dal

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Город находится под постоянными обстрелами РФ.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Он практически ежедневно обстреливается ствольной и реактивной артиллерией оккупантов.

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