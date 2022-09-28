Оккупанты скинули фосфорные снаряды на село в Запорожской области, сгорели несколько домов и школа – тероборона

"Эти боеприпасы поджигают все, что горит. Больше всего от них страдают гражданские жители. Сгорело несколько домов, школа", – говорится в сообщении.
Военные не уточнили, в каком селе это произошло, но опубликовали фотографии фосфора на земле и сгоревшей школы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Согласно международному законодательству, фосфорные боеприпасы разрешены к применению по военным объектам. Однако Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны запрещает использовать фосфорные заряды, если есть опасность для гражданского населения.
Местные власти регулярно сообщают об использовании россиянами фосфорных бомб: в Попасной (Луганская область) 13 марта, в Краматорске (Донецкая область) 21 марта, в районе Ирпеня и Гостомеля (Киевская область) – 22 марта, в Рубежном (Луганская область) – 23 марта, в Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке (Донецкая область) – 30 марта, в Мариуполе (Донецкая область) – 6 апреля, и множество других случаев.
Служба безопасности Украины 13 июня опубликовала аудиозапись перехваченного разговора российского оккупанта с матерью, в котором он признает, что российская армия применяет в Украине фосфорные боеприпасы и расстреливает гражданские автомобили.