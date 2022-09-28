Оккупанты скинули фосфорные снаряды на село в Запорожской области, сгорели несколько домов и школа – тероборона

"Эти боеприпасы поджигают все, что горит. Больше всего от них страдают гражданские жители. Сгорело несколько домов, школа", – говорится в сообщении.

Военные не уточнили, в каком селе это произошло, но опубликовали фотографии фосфора на земле и сгоревшей школы.

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