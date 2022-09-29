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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Каждая ночь – неизбежные обстрелы". Оккупанты за сутки атаковали 14 городов и сел Донецкой области, погибли шесть мирных жителей

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Жители Донецкой области страдают от обстрелов ежедневно
Жители Донецкой области страдают от обстрелов ежедневно
Фото: Поліція Донецької області / Facebook

Российские оккупанты 28 сентября обстреляли 14 населенных пунктов Донецкой области, есть убитые и раненые мирные жители, в том числе дети. Об этом сообщило региональное управление Нацполиции.

Враг атаковал города Торецк, Авдеевку, Бахмут, Зализное, поселки Пивничное, Очеретино, села Комар, Бердычи, Карловку, Максимилиановку, Соловьево, Новоселовку Первую, Новоукраинку, Александрополь.

Оккупанты били из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Больше всего ударов – четыре – выдержал Бахмут.

Уничтожены или повреждены 24 гражданских объекта – 18 жилых домов, коксохимический завод, автотранспорт, гаражи.

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За эти сутки в области погибли шесть мирных жителей, еще четыре ранены, сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

Два человека погибли в Торецке, по одному – в Бахмуте, Пивничном, Благодатном и Николаевке. Ранены жители Пивничного, Александрополя и Новоукраинки.

Кириленко добавил, что ночью россияне вели активный огонь на донецком и горловском направлениях.

Под ударом – Марьинка, Новомихайловка, Константиновка, Антоновка. В Красногоровке сгорел частный дом, еще несколько повреждено. В Авдеевке ночью были единичные прилеты по старой части города, к утру – артобстрел центра. Под обстрелы попали село Отрадовка и станция Майорск. 

Интенсивные обстрелы – в Торецке: повреждено здание местной больницы, загорелся частный дом. 

Информации о пострадавших за ночь нет. 

"Каждая ночь в Донецкой области – это неизбежные обстрелы. Россияне бьют по гражданским и могут попасть в любого", – подчеркнул Кириленко и вновь призвал жителей эвакуироваться.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, в конце августа Вооруженные силы Украины контролировали регион на 45%. Позже стало известно о деоккупации части территорий.

Кириленко ежедневно сообщает о погибших и раненых жителях области из-за российских обстрелов.

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