"Каждая ночь – неизбежные обстрелы". Оккупанты за сутки атаковали 14 городов и сел Донецкой области, погибли шесть мирных жителей

Враг атаковал города Торецк, Авдеевку, Бахмут, Зализное, поселки Пивничное, Очеретино, села Комар, Бердычи, Карловку, Максимилиановку, Соловьево, Новоселовку Первую, Новоукраинку, Александрополь.

Оккупанты били из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Больше всего ударов – четыре – выдержал Бахмут.

Уничтожены или повреждены 24 гражданских объекта – 18 жилых домов, коксохимический завод, автотранспорт, гаражи.

За эти сутки в области погибли шесть мирных жителей, еще четыре ранены, сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

Два человека погибли в Торецке, по одному – в Бахмуте, Пивничном, Благодатном и Николаевке. Ранены жители Пивничного, Александрополя и Новоукраинки.

Кириленко добавил, что ночью россияне вели активный огонь на донецком и горловском направлениях.

Под ударом – Марьинка, Новомихайловка, Константиновка, Антоновка. В Красногоровке сгорел частный дом, еще несколько повреждено. В Авдеевке ночью были единичные прилеты по старой части города, к утру – артобстрел центра. Под обстрелы попали село Отрадовка и станция Майорск.

Интенсивные обстрелы – в Торецке: повреждено здание местной больницы, загорелся частный дом.

Информации о пострадавших за ночь нет.

"Каждая ночь в Донецкой области – это неизбежные обстрелы. Россияне бьют по гражданским и могут попасть в любого", – подчеркнул Кириленко и вновь призвал жителей эвакуироваться.