Оккупанты ударили по Краматорску ракетами, есть раненые

"Повреждены многоэтажки, инфраструктура и частные дома. На местах работают все соответствующие службы", – написал он.

Сначала Гончаренко сообщил о 10 раненых. Чуть позже стало известно, что пострадали 11 человек, один из них в тяжелом состоянии, написал мэр.

Контекст:

Российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45% – об этом сообщал глава областной военной администрации Павел Кириленко 26 августа.

Краматорск периодически подвергается обстрелам со стороны оккупантов. В частности, вечером 26 сентября российские оккупанты одновременно нанесли удары по Краматорску и Славянску. В Краматорске ракеты упали в центр города, были ранены четыре человека.