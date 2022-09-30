Соловей: Медведчук Путину нужен. И отнюдь не из сентиментальных соображений, что он кум. Он его буквально возненавидел в марте

"[Медведчук] нужен Путину. И нужен отнюдь не из сентиментальных соображений, что он, там, кум, о чем постоянно говорят и вспоминают к месту и не к месту. А Путин его в марте буквально возненавидел, я вам сразу скажу. Ну и было за что. Фактически за саботаж, разгильдяйство. Но Владимир Владимирович не разбрасывается ценными кадрами. Он не разбрасывается. Он знает, что Медведчук лоялен ему. Он это знает. Он считает, что Медведчук в очень хороших отношениях – по крайней мере, у него тесная коммуникация – со значительной частью украинской деловой и политической элиты", – сказал Соловей.
По его мнению, Путин может использовать Медведчука "в двух качествах".
"Первое: в качестве переговорщика. Теневого переговорщика. Если хотите – модератора в тех взаимоотношениях и коммуникации, которые Кремль может пытаться построить с частью украинской элиты… Это одна роль, которая Медведчуку может быть отведена. И вторая – ну, это, знаете, некий, там, глава "подлинного" украинского правительства. Вот есть "настоящее" правительство со столицей в Ростове, скажем, которое возглавит Медведчук, а есть "фальшивое" – бандеровско-нацистское – правительство во главе с самозванцем [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Я, кстати, говорю это со смехом, но это вполне такая рабочая комбинация", – отметил Соловей.
Он также не исключает, что Медведчук может стать "кем-то вроде генерал-губернатора" на оккупированных территориях Украины.
"Вот он нужен – еще раз – из прагматичных соображений – не из сентиментальных. Хотя Путин ценит своих друзей. Он, говорят небезосновательно, очень хороший друг. Если друзья к нему лояльны и его не подводят. Ну, Медведчук его подвел. Посмотрим. Может, он его простит, если тот будет стараться", – резюмировал Соловей.
Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева. Полный текст интервью
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 человек, из них 108 – азовцы. России передали 55 российских военных и Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.
Зеленский заявил, что Украине не жалко было отдать Медведчука за 200 настоящих воинов. По мнению начальника Главного управления разведки МО Кирилла Буданова, Медведчук сейчас больше всего интересует ФСБ РФ.
Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.
22 сентября в России официально признали, что обменяли украинских военнопленных на своих, однако в сообщении минобороны РФ Медведчук не упоминался.