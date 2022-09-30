Соловей: Медведчук Путину нужен. И отнюдь не из сентиментальных соображений, что он кум. Он его буквально возненавидел в марте

"[Медведчук] нужен Путину. И нужен отнюдь не из сентиментальных соображений, что он, там, кум, о чем постоянно говорят и вспоминают к месту и не к месту. А Путин его в марте буквально возненавидел, я вам сразу скажу. Ну и было за что. Фактически за саботаж, разгильдяйство. Но Владимир Владимирович не разбрасывается ценными кадрами. Он не разбрасывается. Он знает, что Медведчук лоялен ему. Он это знает. Он считает, что Медведчук в очень хороших отношениях – по крайней мере, у него тесная коммуникация – со значительной частью украинской деловой и политической элиты", – сказал Соловей.

По его мнению, Путин может использовать Медведчука "в двух качествах".

"Первое: в качестве переговорщика. Теневого переговорщика. Если хотите – модератора в тех взаимоотношениях и коммуникации, которые Кремль может пытаться построить с частью украинской элиты… Это одна роль, которая Медведчуку может быть отведена. И вторая – ну, это, знаете, некий, там, глава "подлинного" украинского правительства. Вот есть "настоящее" правительство со столицей в Ростове, скажем, которое возглавит Медведчук, а есть "фальшивое" – бандеровско-нацистское – правительство во главе с самозванцем [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Я, кстати, говорю это со смехом, но это вполне такая рабочая комбинация", – отметил Соловей.

Он также не исключает, что Медведчук может стать "кем-то вроде генерал-губернатора" на оккупированных территориях Украины.

"Вот он нужен – еще раз – из прагматичных соображений – не из сентиментальных. Хотя Путин ценит своих друзей. Он, говорят небезосновательно, очень хороший друг. Если друзья к нему лояльны и его не подводят. Ну, Медведчук его подвел. Посмотрим. Может, он его простит, если тот будет стараться", – резюмировал Соловей.

Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева. Полный текст интервью

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