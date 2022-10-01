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Жданов о мобилизации в РФ: Генералитет все делал правильно, но слава российской коррупции

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Военкомы в РФ дали план по мобилизации в кратчайший срок, отметил Жданов
Военкомы в РФ дали план по мобилизации в кратчайший срок, отметил Жданов
Фото: EPA

Российские военкомы превратили частичную мобилизацию, на которую уповал Генштаб РФ, в огульную.

Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Как военный человек я понимаю, что генералитет, Генеральный штаб все сделал абсолютно правильно. Они, видимо, поставили [президенту РФ Владимиру] Путину условие: если он хочет победы, то нужна мобилизация. Но мобилизация нужна частичная, по [воинско-учетным специальностям], качественная, – отметил военный эксперт. – Второе условие – наличие боевого опыта. Но слава российской коррупции: военкомы так расстарались, что получилось, практически как у [писателя Александра] Куприна в его романе: когда на утро в полку был назначен строевой смотр, то к пяти утра не было ни одной не набитой морды, включая лошадей".

По словам Жданова, военкомы в РФ "гребли" – "дали план в кратчайший срок".

"Пришла разнарядка на 100 человек – он выдал 100 человек. Кого он там выдал – не понятно. Первые, кто пришли по повесткам... Кстати, повестки рассылали за две недели до [объявления мобилизации]… Они провели колоссальную работу, чтобы убить все, что возлагалось на эту мобилизацию", – подчеркнул эксперт.

Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

После объявления Путиным мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, коррупция, мобилизация, война России против Украины, Генштаб РФ, президент, Олег Жданов, интервью, российские оккупанты
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