Жданов о мобилизации в РФ: Генералитет все делал правильно, но слава российской коррупции

Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
"Как военный человек я понимаю, что генералитет, Генеральный штаб все сделал абсолютно правильно. Они, видимо, поставили [президенту РФ Владимиру] Путину условие: если он хочет победы, то нужна мобилизация. Но мобилизация нужна частичная, по [воинско-учетным специальностям], качественная, – отметил военный эксперт. – Второе условие – наличие боевого опыта. Но слава российской коррупции: военкомы так расстарались, что получилось, практически как у [писателя Александра] Куприна в его романе: когда на утро в полку был назначен строевой смотр, то к пяти утра не было ни одной не набитой морды, включая лошадей".
По словам Жданова, военкомы в РФ "гребли" – "дали план в кратчайший срок".
"Пришла разнарядка на 100 человек – он выдал 100 человек. Кого он там выдал – не понятно. Первые, кто пришли по повесткам... Кстати, повестки рассылали за две недели до [объявления мобилизации]… Они провели колоссальную работу, чтобы убить все, что возлагалось на эту мобилизацию", – подчеркнул эксперт.
Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью.
21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
После объявления Путиным мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.
Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.