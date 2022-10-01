Жданов о мобилизации в РФ: Генералитет все делал правильно, но слава российской коррупции

Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Как военный человек я понимаю, что генералитет, Генеральный штаб все сделал абсолютно правильно. Они, видимо, поставили [президенту РФ Владимиру] Путину условие: если он хочет победы, то нужна мобилизация. Но мобилизация нужна частичная, по [воинско-учетным специальностям], качественная, – отметил военный эксперт. – Второе условие – наличие боевого опыта. Но слава российской коррупции: военкомы так расстарались, что получилось, практически как у [писателя Александра] Куприна в его романе: когда на утро в полку был назначен строевой смотр, то к пяти утра не было ни одной не набитой морды, включая лошадей".

По словам Жданова, военкомы в РФ "гребли" – "дали план в кратчайший срок".

"Пришла разнарядка на 100 человек – он выдал 100 человек. Кого он там выдал – не понятно. Первые, кто пришли по повесткам... Кстати, повестки рассылали за две недели до [объявления мобилизации]… Они провели колоссальную работу, чтобы убить все, что возлагалось на эту мобилизацию", – подчеркнул эксперт.

Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью.

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