ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: В РФ будут мобилизовывать миллион человек – значит, мы будем везти оружие, способное уничтожить миллион человек

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинский народ настроен на победу в войне против российских оккупантов, отметил Кулеба
Украинский народ настроен на победу в войне против российских оккупантов, отметил Кулеба
Фото: EPA

В России против Украины "реально воюет" президент Владимир Путин и его ближайшее окружение.

Такое мнение в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 30 сентября, высказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Это те люди, которые заставляют всю страну воевать. А у нас против внешнего агрессора воюет народ и президент не заставляет народ ничего делать", – отметил министр.

По словам Кулебы, украинский народ настроен на победу в войне против российских оккупантов, потому что "понимает цену в этой войне".

"Они будут мобилизовывать миллион человек – значит, мы будем везти в страну оружие в достаточном объеме, способное уничтожить миллион человек. Они будут угрожать нам ядерным оружием – значит, мы сделаем все для того, чтобы весь мир вместе создал условия, при которых они не применят это ядерное оружие", – подчеркнул глава МИД Украины.

Контекст:

21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

После объявления Путиным мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, оружие, ядерное оружие, МИД Украины, мобилизация, военная помощь, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, президент, интервью
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Потап заявил, что состоит в теробороне
Потап заявил, что состоит в теробороне
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
"Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?" Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны
"Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?" Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив
Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив
Горбунов привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком, комментируя получение награды от Зеленского
Горбунов привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком, комментируя получение награды от Зеленского
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
  "Не понимаю, почему туда едут мужики с мешками, а обратно – мешки с мужиками". Великий снял ролик о мобилизации в РФ
  "Не понимаю, почему туда едут мужики с мешками, а обратно – мешки с мужиками". Великий снял ролик о мобилизации в РФ
Кекелия заявила, что возвращается с детьми в Украину
Кекелия заявила, что возвращается с детьми в Украину
40-летняя Мейхер снялась в ванной. Фото
40-летняя Мейхер снялась в ванной. Фото
Жена Ярославского показала осеннюю фотосессию в Лондоне
Жена Ярославского показала осеннюю фотосессию в Лондоне
"Почему указывает вас в одном ряду с теми, кто поддерживает Пуйло?" Тина Кароль презентовала альбом, записанный с российским продюсером
"Почему указывает вас в одном ряду с теми, кто поддерживает Пуйло?" Тина Кароль презентовала альбом, записанный с российским продюсером
"Как в гробу", "Аж страшно стало". Волочкова напугала подписчиков своими свежими снимками
"Как в гробу", "Аж страшно стало". Волочкова напугала подписчиков своими свежими снимками
"Браво!", "Эктор, застегнитесь". Хименес-Браво показал горячее фото, заявив, что готов к оргии на Щекавице
"Браво!", "Эктор, застегнитесь". Хименес-Браво показал горячее фото, заявив, что готов к оргии на Щекавице
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото (175642)
2
"А кого там тогда бомбили?" Макаревич прокомментировал псевдореферендумы во временно оккупированных областях Украины (85441)
3
"Это личное дело каждого". Жена покинувшего Украину Ямы рассказала, почему он не защищает Родину (83163)
4
"Когда ты родился, я была моложе тебя сейчас". 39-летняя Осадчая показала 20-летнего сына, который учится в США (70882)
5
47-летняя Могилевская после слухов о беременности опубликовала снимки в вечернем платье (35862)
6
"Не могу сказать, что Миша осыпал меня цветами, но у нас были хорошие отношения". Кацурина рассказала, как узнала о романе мужа с Дорофеевой (34434)
7
Страдающий нарушением речи 67-летний Уиллис продал права на использование его цифрового изображения (33970)
8
Мать единственной дочери Владимира Кличко рассказала, как подписала документы о передаче ему права полной опеки над ребенком (30130)
 
 
 
 