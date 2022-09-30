Кулеба: В РФ будут мобилизовывать миллион человек – значит, мы будем везти оружие, способное уничтожить миллион человек

Такое мнение в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 30 сентября, высказал глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Это те люди, которые заставляют всю страну воевать. А у нас против внешнего агрессора воюет народ и президент не заставляет народ ничего делать", – отметил министр.
По словам Кулебы, украинский народ настроен на победу в войне против российских оккупантов, потому что "понимает цену в этой войне".
"Они будут мобилизовывать миллион человек – значит, мы будем везти в страну оружие в достаточном объеме, способное уничтожить миллион человек. Они будут угрожать нам ядерным оружием – значит, мы сделаем все для того, чтобы весь мир вместе создал условия, при которых они не применят это ядерное оружие", – подчеркнул глава МИД Украины.
21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
После объявления Путиным мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.
Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.