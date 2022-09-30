Кулеба: В РФ будут мобилизовывать миллион человек – значит, мы будем везти оружие, способное уничтожить миллион человек

Такое мнение в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 30 сентября, высказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Это те люди, которые заставляют всю страну воевать. А у нас против внешнего агрессора воюет народ и президент не заставляет народ ничего делать", – отметил министр.

По словам Кулебы, украинский народ настроен на победу в войне против российских оккупантов, потому что "понимает цену в этой войне".

"Они будут мобилизовывать миллион человек – значит, мы будем везти в страну оружие в достаточном объеме, способное уничтожить миллион человек. Они будут угрожать нам ядерным оружием – значит, мы сделаем все для того, чтобы весь мир вместе создал условия, при которых они не применят это ядерное оружие", – подчеркнул глава МИД Украины.