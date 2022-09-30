Резников рассказал о подготовке для Украины мотивированных бойцов, "а не загнанных, как стадо баранов"

"Есть определенные шаги, в частности связанные с формированием резервов, их подготовкой. Например, наши партнеры-британцы завершают обучение первой группы из 30 тыс. украинских солдат. Это 10 тыс., которые приедут полностью готовыми и знающими, что такое тактическая медицина, владение оружием", – сказал он.
Министр отметил, что "они будут все одеты и со средствами защиты".
"Эту идею подхватили партнеры, и мы начинаем разворачивать места не только в Великобритании, где будут готовиться наши военнослужащие, и не только узкие специалисты, но и пехота. Только в Великобритании подготовят 30 тыс. мотивированных людей, а не загнанных, как стадо баранов", – объяснил Резников.
На вопрос, возможна ли в Украине дополнительная мобилизация, он ответил, что решение будет принимать Генеральный штаб ВСУ.
"У нас есть Генштаб. Планирование операций и проведение на местах – это командующие по направлениям. Глобальное развитие событий – [главнокомандующий ВСУ] Валерий Залужный и весь Генштаб. Там сидят серьезные мужики, которые просчитывают на несколько ходов вперед, как мы будем реагировать на ту или иную ситуацию на фронте. В частности, мы получаем данные разведки", – подчеркнул Резников.
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14 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что на территории Великобритании около 5 тыс. украинских военных прошли подготовку по программе Interflex – базовой общевойсковой подготовки.
Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину на тот момент британский премьер-министр Борис Джонсон. В нее входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве.
Минобороны Новой Зеландии 31 мая, еще до официального объявления о программе, сообщало, что новозеландские артиллеристы будут обучать украинских военных вместе с Великобританией.
4 августа Канада присоединилась к инициативе Великобритании и планирует направить до 225 своих инструкторов для обучения ВСУ в рамках миссии UNIFIER.
7 августа в правительстве Швеции заявили, что вооруженные силы страны направят в Великобританию до 120 инструкторов в период с 12 августа по 31 декабря для проведения базовой военной подготовки граждан Украины.
8 августа Финляндия объявила о том, что также присоединяется к программе обучения украинских военных.
10 августа Дания заявила, что примет участие в обучении украинских военных в Великобритании и, возможно, на своей территории.