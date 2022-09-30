Резников рассказал о подготовке для Украины мотивированных бойцов, "а не загнанных, как стадо баранов"

"Есть определенные шаги, в частности связанные с формированием резервов, их подготовкой. Например, наши партнеры-британцы завершают обучение первой группы из 30 тыс. украинских солдат. Это 10 тыс., которые приедут полностью готовыми и знающими, что такое тактическая медицина, владение оружием", – сказал он.

Министр отметил, что "они будут все одеты и со средствами защиты".

"Эту идею подхватили партнеры, и мы начинаем разворачивать места не только в Великобритании, где будут готовиться наши военнослужащие, и не только узкие специалисты, но и пехота. Только в Великобритании подготовят 30 тыс. мотивированных людей, а не загнанных, как стадо баранов", – объяснил Резников.

На вопрос, возможна ли в Украине дополнительная мобилизация, он ответил, что решение будет принимать Генеральный штаб ВСУ.

"У нас есть Генштаб. Планирование операций и проведение на местах – это командующие по направлениям. Глобальное развитие событий – [главнокомандующий ВСУ] Валерий Залужный и весь Генштаб. Там сидят серьезные мужики, которые просчитывают на несколько ходов вперед, как мы будем реагировать на ту или иную ситуацию на фронте. В частности, мы получаем данные разведки", – подчеркнул Резников.

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