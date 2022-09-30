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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников рассказал о подготовке для Украины мотивированных бойцов, "а не загнанных, как стадо баранов"

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Генштаб ВСУ ранее сообщал о 5 тыс. подготовленных бойцов
Генштаб ВСУ ранее сообщал о 5 тыс. подготовленных бойцов
Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Великобритании завершает обучение первая группа украинских военнослужащих, они усилят Вооруженные силы Украины в противостоянии с российскими оккупантами. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил агентству "Интерфакс-Украина" в интервью, которое было опубликовано 29 сентября.

"Есть определенные шаги, в частности связанные с формированием резервов, их подготовкой. Например, наши партнеры-британцы завершают обучение первой группы из 30 тыс. украинских солдат. Это 10 тыс., которые приедут полностью готовыми и знающими, что такое тактическая медицина, владение оружием", – сказал он.

Министр отметил, что "они будут все одеты и со средствами защиты".

"Эту идею подхватили партнеры, и мы начинаем разворачивать места не только в Великобритании, где будут готовиться наши военнослужащие, и не только узкие специалисты, но и пехота. Только в Великобритании подготовят 30 тыс. мотивированных людей, а не загнанных, как стадо баранов", – объяснил Резников.

На вопрос, возможна ли в Украине дополнительная мобилизация, он ответил, что решение будет принимать Генеральный штаб ВСУ.

"У нас есть Генштаб. Планирование операций и проведение на местах – это командующие по направлениям. Глобальное развитие событий – [главнокомандующий ВСУ] Валерий Залужный и весь Генштаб. Там сидят серьезные мужики, которые просчитывают на несколько ходов вперед, как мы будем реагировать на ту или иную ситуацию на фронте. В частности, мы получаем данные разведки", – подчеркнул Резников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

14 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что на территории Великобритании около 5 тыс. украинских военных прошли подготовку по программе Interflex – базовой общевойсковой подготовки.

Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину на тот момент британский премьер-министр Борис Джонсон. В нее входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве.

Минобороны Новой Зеландии 31 мая, еще до официального объявления о программе, сообщало, что новозеландские артиллеристы будут обучать украинских военных вместе с Великобританией.

4 августа Канада присоединилась к инициативе Великобритании и планирует направить до 225 своих инструкторов для обучения ВСУ в рамках миссии UNIFIER.

7 августа в правительстве Швеции заявили, что вооруженные силы страны направят в Великобританию до 120 инструкторов в период с 12 августа по 31 декабря для проведения базовой военной подготовки граждан Украины.

8 августа Финляндия объявила о том, что также присоединяется к программе обучения украинских военных.

10 августа Дания заявила, что примет участие в обучении украинских военных в Великобритании и, возможно, на своей территории.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Великобритания, война, Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, мобилизация, разведка, оборона, Алексей Резников, ВСУ, украинцы, война России против Украины, военнослужащий
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