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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Хорошие новости будут в ближайшее время". Резников поговорил с главой Пентагона

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По словам Резникова, во время разговора, в частности, обсуждалась ситуация на передовой
По словам Резникова, во время разговора, в частности, обсуждалась ситуация на передовой
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом Резников 30 сентября сообщил в Twitter.

По его словам, во время разговора обсуждались ситуация на передовой, встреча контактной группы по вопросам обороны Украины (известная как формат "Рамштайн") и способы усиления возможностей Вооруженных сил Украины.

"Хорошие новости будут объявлены в ближайшее время",  отметил Резников.

Как сообщил министр, Ллойд Остин подтвердил, что США не признают "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, а украинская армия продолжит использовать оружие для деоккупации украинских земель.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".

Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения планируют Канада и Евросоюз. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результатов фиктивных референдумовГрузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов. Премьер-министр Италии Марио Драги заверил, что Италия не признает итогов "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

29 сентября Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины.

29 сентября президент США Джо Байден сказал, что США не намерены признавать незаконные референдумы, проведенные Россией на оккупированных территориях Украины. Он назвал голосования "абсолютной фикцией" и заявил, что они были сфабрикованы в Москве.

Теги: США, Украина, референдум, война, Пентагон, Алексей Резников, война России против Украины, Ллойд Остин, Рамштайн
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