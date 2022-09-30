"Хорошие новости будут в ближайшее время". Резников поговорил с главой Пентагона

По его словам, во время разговора обсуждались ситуация на передовой, встреча контактной группы по вопросам обороны Украины (известная как формат "Рамштайн") и способы усиления возможностей Вооруженных сил Украины.
"Хорошие новости будут объявлены в ближайшее время", – отметил Резников.
Как сообщил министр, Ллойд Остин подтвердил, что США не признают "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, а украинская армия продолжит использовать оружие для деоккупации украинских земель.
Had * call with @SecDef. Discussed updates from the front line, #Ramstein 6, and ways of strengthening our capabilities. Good news to be announced soon.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 30, 2022
Lloyd Austin III confirmed * won’t recognise "referenda" at TOT of * .#UAarmy will contiue use weapons to deoccupy our land. pic.twitter.com/wd958AJgEX
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.
Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".
Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения планируют Канада и Евросоюз. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результатов фиктивных референдумов. Грузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов. Премьер-министр Италии Марио Драги заверил, что Италия не признает итогов "референдумов" на оккупированных территориях Украины.
29 сентября Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины.
29 сентября президент США Джо Байден сказал, что США не намерены признавать незаконные референдумы, проведенные Россией на оккупированных территориях Украины. Он назвал голосования "абсолютной фикцией" и заявил, что они были сфабрикованы в Москве.