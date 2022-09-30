"Хорошие новости будут в ближайшее время". Резников поговорил с главой Пентагона

По словам Резникова, во время разговора, в частности, обсуждалась ситуация на передовой Фото: EPA

По его словам, во время разговора обсуждались ситуация на передовой, встреча контактной группы по вопросам обороны Украины (известная как формат "Рамштайн") и способы усиления возможностей Вооруженных сил Украины.

"Хорошие новости будут объявлены в ближайшее время", – отметил Резников.

Как сообщил министр, Ллойд Остин подтвердил, что США не признают "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, а украинская армия продолжит использовать оружие для деоккупации украинских земель.