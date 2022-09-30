Резников заявил, что остается оптимистом по поводу вероятной угрозы со стороны Беларуси

"Мы наблюдаем за маневрами в Беларуси и готовы там ко всему. Но я оставался бы оптимистом, потому что мне кажется, что белорусы сильно не мотивированы воевать с Украиной", – сказал он.
Министр напомнил о происходящем на севере Украины в начале полномасштабного вторжения российских войск.
"Чем это закончилось в феврале-марте? Провалом [для оккупантов]. Потому что их стратегия пойти по широкому фронту на 2500 километров провалилась. Поэтому нужно отдать должное их генералам – они убедили руководство под видом "жеста доброй воли" сбежать из Киевской, Черниговской и Сумской областей под давлением наших войск. Острова Змеиный это тоже касается", – объяснил Резников.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.
В конце мая находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил сформировать "народное ополчение".
20 сентября Лукашенко заявил, что минобороны Беларуси и всем силовым структурам поручено начать подготовку к обороне страны по нормам военного времени. Серия военных учений разного масштаба в РБ продолжается уже более четырех месяцев.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Лукашенко пообещал, что в Беларуси не будет мобилизации, которая объявлена в России.
По данным украинской разведки за 29 сентября, в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из России, они должны пополнить дислоцированные в республике российские подразделения.
Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины известно, что Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси, отметил в интервью, опубликованном 28 сентября, секретарь СНБО Алексей Данилов. "Если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат такой ответ, на который не рассчитывали", – указал он.