Резников заявил, что остается оптимистом по поводу вероятной угрозы со стороны Беларуси

Резников напомнил, чем для оккупантов закончилось вторжение в Украину со стороны Беларуси Фото: Міністерство оборони України / Facebook

"Мы наблюдаем за маневрами в Беларуси и готовы там ко всему. Но я оставался бы оптимистом, потому что мне кажется, что белорусы сильно не мотивированы воевать с Украиной", – сказал он.

Министр напомнил о происходящем на севере Украины в начале полномасштабного вторжения российских войск.

"Чем это закончилось в феврале-марте? Провалом [для оккупантов]. Потому что их стратегия пойти по широкому фронту на 2500 километров провалилась. Поэтому нужно отдать должное их генералам – они убедили руководство под видом "жеста доброй воли" сбежать из Киевской, Черниговской и Сумской областей под давлением наших войск. Острова Змеиный это тоже касается", – объяснил Резников.

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