Около 5 тыс.военнослужащих ВСУ уже прошли подготовку в Великобритании – Генштаб

Подготовка проходит с участием инструкторов из Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Украины и Великобритании Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"В настоящее время с участием инструкторов из Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Украины и, собственно, Соединенного Королевства обучение успешно завершили почти 5 тыс. наших военнослужащих", – говорится в сообщении.

Военные получили базовые знания, умения и навыки тактической медицины, инженерной, огневой, психологической и тактической подготовки, включая ведение наступательных и оборонительных действий в урбанизированной местности.

"Операция Interflex является одним из ярких примеров международной поддержки нашего государства и убедительным свидетельством того, что Украина не сама в борьбе с российской агрессией", – добавили в Генштабе.

Также в ближайшее время планируется расширение операции Interflex, в частности начало учебного курса по подготовке младших командиров воинских частей и подразделений Вооруженных сил Украины.