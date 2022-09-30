Евгений Киселев: Силовики на заседании Совбеза не советовали Путину вводить мобилизацию

По словам Киселева, Путин (на фото) был недоволен тем, как его инициативу восприняли силовики Фото: ЕРА

"Одна из последних утечек – это про то, что на прошлой неделе было совещание Путина с членами Совета безопасности, на котором он якобы объявил о намерении ввести в стране военное положение и объявить мобилизацию. И неожиданно силовики, которые присутствовали на этом совещании, сказали, что "Владимир Владимирович, мы вам категорически не советуем этого делать. У нас нет ни сил, ни средств, чтобы обеспечить эту самую мобилизацию, обеспечить, условно говоря, доставку военнообязанных к местам сбора или как минимум их явку в призывные пункты или в военкоматы. Ну и вы понимаете, что же будет, какая же будет политическая неудача для вас, если выяснится, что государство не способно обеспечить выполнение вашего указа?" – отметил Киселев.

По его словам, Путин был недоволен тем, как его инициативу восприняли силовики.

"И, как я понял, совещание было скомкано, Путин был недоволен: недоволен тем, что он не получил поддержки [Николая] Патрушева, секретаря Совета безопасности, что он не получил поддержки [директора ФСБ Александра] Бортникова", – сказал Киселев.

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