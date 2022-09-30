Евгений Киселев: Силовики на заседании Совбеза не советовали Путину вводить мобилизацию

"Одна из последних утечек – это про то, что на прошлой неделе было совещание Путина с членами Совета безопасности, на котором он якобы объявил о намерении ввести в стране военное положение и объявить мобилизацию. И неожиданно силовики, которые присутствовали на этом совещании, сказали, что "Владимир Владимирович, мы вам категорически не советуем этого делать. У нас нет ни сил, ни средств, чтобы обеспечить эту самую мобилизацию, обеспечить, условно говоря, доставку военнообязанных к местам сбора или как минимум их явку в призывные пункты или в военкоматы. Ну и вы понимаете, что же будет, какая же будет политическая неудача для вас, если выяснится, что государство не способно обеспечить выполнение вашего указа?" – отметил Киселев.
По его словам, Путин был недоволен тем, как его инициативу восприняли силовики.
"И, как я понял, совещание было скомкано, Путин был недоволен: недоволен тем, что он не получил поддержки [Николая] Патрушева, секретаря Совета безопасности, что он не получил поддержки [директора ФСБ Александра] Бортникова", – сказал Киселев.
Евгений Киселев: В Самарканде Путин был просто опущен, из него сделали петуха. Полный текст интервью
21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
После объявления Путиным мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.
Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.