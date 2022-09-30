Бульвар Шоубиз
 
30 сентября, 2022
 
Новости

"Не понимаю, почему туда едут мужики с мешками, а обратно – мешки с мужиками". Великий снял ролик о мобилизации в РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Великий в образе россиянки: Это что в последнее время происходит? В Крыму бомбилизация, в России мобилизация
Великий в образе россиянки: Это что в последнее время происходит? В Крыму – бомбилизация, в России – мобилизация
Скриншот: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Великий на своем YouTube-канале 29 сентября опубликовал видео, где он запечатлен в образе сбежавшей из Крыма россиянки.

"Это что в последнее время происходит? В Крыму – бомбилизация, в России – мобилизация. Хорошо же жили все это время, смотрели [кремлевского пропагандиста Владимира] Соловьева, каждый вечер бухали. На утро снимали побои, потом снова бухали. Так было классно вообще. А сейчас что?" – посетовал Великий в образе россиянки.

"Россиянка" пожаловалась, что ее муж неделю в погребе прятался.

"Я впервые видела, чтобы погреб за три часа вырыли. Вообще не хотел выходить из дома. И не вышел бы, если бы не туалет во дворе. Ему там повестку и вручили. Чем проводить частичную мобилизацию, лучше бы провели хоть какую-то канализацию", – сказал Великий в образе жительницы РФ.

Он в пародии отметил, что в РФ всем мужчинам вручают повестки – даже тем, у кого нога короче руки, а глаза смотрят в разные стороны.

"Я вообще не понимаю, почему туда едут мужики с черными мешками, а обратно – мешки с мужиками" – пожаловалась "россиянка".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube
Контекст:

Юрий Великий родился 5 июня 1980 года. В студии "Квартал 95" он работает с 2009 года. Бывший участник дуэта "Братья Шумахеры". Известен как пародист президента Украины Владимира Зеленского.

Теги: Россия, война, пропаганда, мобилизация, видео, актер, война России против Украины, пародия, Юрий Великий, мужчины, ролик, комик, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный
  Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный
Дмитрий ГОРДОН
  Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны"
  Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны"
Алеся БАЦМАН
  Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева
  Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив
Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив
Горбунов привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком, комментируя получение награды от Зеленского
Горбунов привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком, комментируя получение награды от Зеленского
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
  "Не понимаю, почему туда едут мужики с мешками, а обратно – мешки с мужиками". Великий снял ролик о мобилизации в РФ
  "Не понимаю, почему туда едут мужики с мешками, а обратно – мешки с мужиками". Великий снял ролик о мобилизации в РФ
Кекелия заявила, что возвращается с детьми в Украину
Кекелия заявила, что возвращается с детьми в Украину
40-летняя Мейхер снялась в ванной. Фото
40-летняя Мейхер снялась в ванной. Фото
Жена Ярославского показала осеннюю фотосессию в Лондоне
Жена Ярославского показала осеннюю фотосессию в Лондоне
"Почему указывает вас в одном ряду с теми, кто поддерживает Пуйло?" Тина Кароль презентовала альбом, записанный с российским продюсером
"Почему указывает вас в одном ряду с теми, кто поддерживает Пуйло?" Тина Кароль презентовала альбом, записанный с российским продюсером
"Как в гробу", "Аж страшно стало". Волочкова напугала подписчиков своими свежими снимками
"Как в гробу", "Аж страшно стало". Волочкова напугала подписчиков своими свежими снимками
"Браво!", "Эктор, застегнитесь". Хименес-Браво показал горячее фото, заявив, что готов к оргии на Щекавице
"Браво!", "Эктор, застегнитесь". Хименес-Браво показал горячее фото, заявив, что готов к оргии на Щекавице
"Я – украинка, и это моя суперсила". Каменских сняла ролик в патриотической футболке и с флагом на щеках. Видео
"Я – украинка, и это моя суперсила". Каменских сняла ролик в патриотической футболке и с флагом на щеках. Видео
"Какие хорошенькие", " Где мама купила такие стринги?". Сердючка с мамой отреагировали откровенным фото на оргию в Щекавице
"Какие хорошенькие", " Где мама купила такие стринги?". Сердючка с мамой отреагировали откровенным фото на оргию в Щекавице
Горбунов о Дикусаре: То, что именно Дима взял в руки оружие, для меня было открытием
Горбунов о Дикусаре: То, что именно Дима взял в руки оружие, для меня было открытием
Тина Кароль: У меня переломные моменты были дважды, когда я могла завершить и карьеру, и существование. Это третий
Тина Кароль: У меня переломные моменты были дважды, когда я могла завершить и карьеру, и существование. Это третий
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 