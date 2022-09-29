"Ты будешь солдатом оккупационной армии на преступной войне". Роднянский обратился к российским призывникам

"Сегодня я с ужасом узнал о том, что хорошо знакомый мне молодой человек решил не уклоняться от призыва и, в случае получения повестки, отправиться на войну. В силу ложно, на мой взгляд, понимаемых принципов. Я хотел бы обратиться к нему. А заодно и к тысячам других потенциальных призывников. Мне кажется, что, принимая подобное решение, необходимо отдавать себе отчет в происходящем", – заявил он.

Роднянский отметил, что россиян отправляют умирать за ложные цели.

"Ты не будешь защитником родины, ведь на Россию никто не нападал. Ты будешь солдатом оккупационной армии на преступной и бессмысленной войне", – подчеркнул он.

Продюсер отметил, что не существует принципов, оправдывающих развязанную президентом РФ Владимиром Путиным войну, и нет другого "долга перед родиной", кроме поддержания мира.

"Взяв в руки оружие, ты становишься преступником. И никаким не "освободителем". Тебя отправят туда, где не справилась профессиональная армия и где уже погибли десятки тысяч кадровых военных. Тебя просят самого купить себе каску, бронежилет, лекарства, теплую одежду и еду по очевидной причине – у армии сейчас нет возможности обеспечить тебя. Тебя бросают в бой без еды и без зимней формы. Если на фронте тебя ранят, ты, вероятнее всего, умрешь или останешься калекой, потому как, кроме "попросите у жен прокладки, чтобы останавливать кровотечение, и тампоны, чтобы вставлять в отверстия от пулевых ранений", российской армии сейчас предложить тебе нечего. Не хватает даже жгутов для перевязки", – написал он.

Роднянский добавил, что люди, которые будут отдавать приказы, знают настоящее положение дел на фронте и все равно бросят солдат в мясорубку.

"А в смерти на неправедной войне нет ничего героического. В убийстве других – тем более. Потому что большинство этих других – мирные жители другой страны", – подчеркнул он.

Продюсер сделал акцент на том, что у российских призывников есть выбор и они могут избежать постыдной участи.

"Можно спрятаться, можно уехать из страны, можно любыми способами уклоняться от призыва – ни в коем случае не брать повестку и не ходить в военкомат. Своим родным, близким и друзьям ты нужен живым", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)