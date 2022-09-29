Бульвар Шоубиз
 
29 сентября, 2022
 
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"Ты будешь солдатом оккупационной армии на преступной войне". Роднянский обратился к российским призывникам

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Роднянский: В смерти на неправедной войне нет ничего героического
Роднянский: В смерти на неправедной войне нет ничего героического
Фото: Александр Роднянский / Facebook

Российско-украинский продюсер Александр Роднянский 29 сентября в Instagram обратился к гражданам РФ, которых могут призвать воевать против Украины.

"Сегодня я с ужасом узнал о том, что хорошо знакомый мне молодой человек решил не уклоняться от призыва и, в случае получения повестки, отправиться на войну. В силу ложно, на мой взгляд, понимаемых принципов. Я хотел бы обратиться к нему. А заодно и к тысячам других потенциальных призывников. Мне кажется, что, принимая подобное решение, необходимо отдавать себе отчет в происходящем", – заявил он.

Роднянский отметил, что россиян отправляют умирать за ложные цели.

"Ты не будешь защитником родины, ведь на Россию никто не нападал. Ты будешь солдатом оккупационной армии на преступной и бессмысленной войне", – подчеркнул он.

Продюсер отметил, что не существует принципов, оправдывающих развязанную президентом РФ Владимиром Путиным войну, и нет другого "долга перед родиной", кроме поддержания мира.

"Взяв в руки оружие, ты становишься преступником. И никаким не "освободителем". Тебя отправят туда, где не справилась профессиональная армия и где уже погибли десятки тысяч кадровых военных. Тебя просят самого купить себе каску, бронежилет, лекарства, теплую одежду и еду по очевидной причине – у армии сейчас нет возможности обеспечить тебя. Тебя бросают в бой без еды и без зимней формы. Если на фронте тебя ранят, ты, вероятнее всего, умрешь или останешься калекой, потому как, кроме "попросите у жен прокладки, чтобы останавливать кровотечение, и тампоны, чтобы вставлять в отверстия от пулевых ранений", российской армии сейчас предложить тебе нечего. Не хватает даже жгутов для перевязки", – написал он.

Роднянский добавил, что люди, которые будут отдавать приказы, знают настоящее положение дел на фронте и все равно бросят солдат в мясорубку.

"А в смерти на неправедной войне нет ничего героического. В убийстве других – тем более. Потому что большинство этих других – мирные жители другой страны", – подчеркнул он.

Продюсер сделал акцент на том, что у российских призывников есть выбор и они могут избежать постыдной участи.

"Можно спрятаться, можно уехать из страны, можно любыми способами уклоняться от призыва – ни в коем случае не брать повестку и не ходить в военкомат. Своим родным, близким и друзьям ты нужен живым", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.

Российские оккупанты выпустили по Украине с начала войны 3,5 тыс. ракет, сообщило 4 сентября управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Как сообщил Генштаб ВСУ, российские оккупанты за сутки нанесли по территории Украины два ракетных и 25 авиационных ударов.

14 мая в интервью "ВBC News Україна" Роднянский заявил, что президент России Владимир Путин готовился к нападению на Украину с того момента, как занял этот пост.

Продюсер в первые дни после нападения РФ на Украину осудил российскую агрессию. В последние годы он жил и работал в Москве. 20 марта Роднянский заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, смерть, армия, убийство, война, военные, агрессия, военкомат, бронежилеты, Александр Роднянский, война России против Украины, российские оккупанты, россияне
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