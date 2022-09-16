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16 сентября, 2022
 
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"Россияне, срочно снимите Путина!" Звезда "Квартала 95" Великий показал, как президент РФ катался на колесе обозрений

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Великий в образе Путина пытался увидеть из Москвы Украину, но увидел "унылую картинку" своей страны
Великий в образе Путина пытался увидеть из Москвы Украину, но увидел "унылую картинку" своей страны
Скриншот: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Великий на своем YouTube-канале 15 сентября опубликовал пародию на президента РФ Владимира Путина, открывшего колесо обозрения в Москве, проработавшее в итоге один день.

Актер отметил, что Путина вытащили из бункера, чтобы показать "самое большое в Европе колесо обозрения", которое выше на 5 м, чем лондонское.

Путин в исполнении Великого решил прокатиться на колесе "Солнце Москвы" с мэром столицы РФ Сергеем Собяниным. За кадром "Собянин" рассказал, что на аттракцион потратили 12 млрд руб., которые сначала планировали отдать на нужды российской армии.

"Правильно. Армия сегодня есть – завтра нет. А колесо еще долго послужит. Особенно, когда служить будет некому", – отреагировал "Путин".

Великий в образе российского президента решил с колеса обозрения увидеть Украину в бинокль. Но видел он только собственную страну и ее "унылую картинку". Оказалось, что, например, в Великом Устюге люди до сих пор стирают вещи в реке. Посмотрев в другую сторону, "Путин" спросил, почему украинцы убегают в сторону Москвы, но выяснилось, что это бегут жители Белгорода.

Колесо обозрения, на котором катался Путин, оказалось неисправным и остановилось. "Путин" с телефона "Собянина" якобы позвонил министру обороны РФ Сергею Шойгу. Тот, думая, что говорит с мэром Москвы, назвал Путина "упырем плешивым".

Когда "Путин" потребовал, чтобы "Собянин" позвал на помощь, чтобы того "срочно сняли".

"Россияне, срочно снимите Путина!" – стал кричать "Собянин".

ВИДЕО
Видео: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube
Контекст:

Юрий Великий родился 5 июня 1980 года. В студии "Квартал 95" он работает с 2009 года. Бывший участник дуэта "Братья Шумахеры". Известен как пародист президента Украины Владимира Зеленского.

Колесо обозрений "Солнце Москвы", как отметило издание "Медуза", почти сразу перестало работать. Оно было открыто 10 сентября. На следующий день сайт колеса обозрений взломали и разместили сообщение, что оно заминировано.

Теги: Россия, Владимир Путин, Москва, Сергей Шойгу, Сергей Собянин, студия Квартал 95, пародия, Юрий Великий, комик
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