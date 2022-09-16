  "Россияне, срочно снимите Путина!" Звезда "Квартала 95" Великий показал, как президент РФ катался на колесе обозрений

Великий в образе Путина пытался увидеть из Москвы Украину, но увидел "унылую картинку" своей страны Скриншот: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

Актер отметил, что Путина вытащили из бункера, чтобы показать "самое большое в Европе колесо обозрения", которое выше на 5 м, чем лондонское.

Путин в исполнении Великого решил прокатиться на колесе "Солнце Москвы" с мэром столицы РФ Сергеем Собяниным. За кадром "Собянин" рассказал, что на аттракцион потратили 12 млрд руб., которые сначала планировали отдать на нужды российской армии.

"Правильно. Армия сегодня есть – завтра нет. А колесо еще долго послужит. Особенно, когда служить будет некому", – отреагировал "Путин".

Великий в образе российского президента решил с колеса обозрения увидеть Украину в бинокль. Но видел он только собственную страну и ее "унылую картинку". Оказалось, что, например, в Великом Устюге люди до сих пор стирают вещи в реке. Посмотрев в другую сторону, "Путин" спросил, почему украинцы убегают в сторону Москвы, но выяснилось, что это бегут жители Белгорода.

Колесо обозрения, на котором катался Путин, оказалось неисправным и остановилось. "Путин" с телефона "Собянина" якобы позвонил министру обороны РФ Сергею Шойгу. Тот, думая, что говорит с мэром Москвы, назвал Путина "упырем плешивым".

Когда "Путин" потребовал, чтобы "Собянин" позвал на помощь, чтобы того "срочно сняли".

"Россияне, срочно снимите Путина!" – стал кричать "Собянин".

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Видео: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube