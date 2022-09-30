Из России после объявления мобилизации выехали как минимум 220 тыс. человек

Россияне стоят в огромных пробках на границе, чтобы выехать из страны Фото: EPA

По его словам, более половины прибывших за неделю уже выехали из Казахстана.

Согласно данным МВД Грузии, с 21-го по 26 сентября грузино-российскую границу пересекли не менее 53 136 человек.

По данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex в Twitter, за неделю, с 19-го по 25 сентября, в Европейский союз въехали почти 66 000 граждан России, это на 30% больше, чем на предыдущей неделе. Большинство россиян въезжали через Финляндию и Эстонию.

27 сентября начальник контрольно-пропускного пункта в городе Алтанбулаг сообщил, что с 21 сентября через этот переход в Монголию въехали более 3000 россиян, сообщает Central Asia.