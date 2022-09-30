Из России после объявления мобилизации выехали как минимум 220 тыс. человек

По его словам, более половины прибывших за неделю уже выехали из Казахстана.
Согласно данным МВД Грузии, с 21-го по 26 сентября грузино-российскую границу пересекли не менее 53 136 человек.
По данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex в Twitter, за неделю, с 19-го по 25 сентября, в Европейский союз въехали почти 66 000 граждан России, это на 30% больше, чем на предыдущей неделе. Большинство россиян въезжали через Финляндию и Эстонию.
27 сентября начальник контрольно-пропускного пункта в городе Алтанбулаг сообщил, что с 21 сентября через этот переход в Монголию въехали более 3000 россиян, сообщает Central Asia.
21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
После объявления Путиным о мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.
Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.