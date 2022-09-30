ГОРДОН
 
 
МИР

Из России после объявления мобилизации выехали как минимум 220 тыс. человек

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне стоят в огромных пробках на границе, чтобы выехать из страны
Россияне стоят в огромных пробках на границе, чтобы выехать из страны
Фото: EPA

По совокупным данным с момента объявления мобилизации в России более 220 тыс. человек выехали в соседние страны и страны ЕС. Только в Казахстан въехали около 100 тыс. россиян – об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожеев 28 сентября, сообщает TengriNews.

По его словам, более половины прибывших за неделю уже выехали из Казахстана.

Согласно данным МВД Грузии, с 21-го по 26 сентября грузино-российскую границу пересекли не менее 53 136 человек. 

По данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex в Twitter, за неделю, с 19-го по 25 сентября, в Европейский союз въехали почти 66 000 граждан России, это на 30% больше, чем на предыдущей неделе. Большинство россиян въезжали через Финляндию и Эстонию.

27 сентября начальник контрольно-пропускного пункта в городе Алтанбулаг сообщил, что с 21 сентября через этот переход в Монголию въехали более 3000 россиян, сообщает Central Asia.

Контекст:

21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

После объявления Путиным о мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.

Теги: Россия, Грузия, миграция, Казахстан, мобилизация, Европейский союз, Монголия, война России против Украины, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Горбунов привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком, комментируя получение награды от Зеленского
Горбунов привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком, комментируя получение награды от Зеленского
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
  "Чтобы на концертах у Кобзона увеличилась фан-зона?" Великий в образе россиянки снял ролик о мобилизации в РФ
  "Чтобы на концертах у Кобзона увеличилась фан-зона?" Великий в образе россиянки снял ролик о мобилизации в РФ
Кекелия заявила, что возвращается с детьми в Украину
Кекелия заявила, что возвращается с детьми в Украину
40-летняя Мейхер снялась в ванной. Фото
40-летняя Мейхер снялась в ванной. Фото
Жена Ярославского показала осеннюю фотосессию в Лондоне
Жена Ярославского показала осеннюю фотосессию в Лондоне
"Почему указывает вас в одном ряду с теми, кто поддерживает Пуйло?" Тина Кароль презентовала альбом, записанный с российским продюсером
"Почему указывает вас в одном ряду с теми, кто поддерживает Пуйло?" Тина Кароль презентовала альбом, записанный с российским продюсером
"Как в гробу", "Аж страшно стало". Волочкова напугала подписчиков своими свежими снимками
"Как в гробу", "Аж страшно стало". Волочкова напугала подписчиков своими свежими снимками
"Браво!", "Эктор, застегнитесь". Хименес-Браво показал горячее фото, заявив, что готов к оргии на Щекавице
"Браво!", "Эктор, застегнитесь". Хименес-Браво показал горячее фото, заявив, что готов к оргии на Щекавице
"Я – украинка, и это моя суперсила". Каменских сняла ролик в патриотической футболке и с флагом на щеках. Видео
"Я – украинка, и это моя суперсила". Каменских сняла ролик в патриотической футболке и с флагом на щеках. Видео
"Какие хорошенькие", " Где мама купила такие стринги?". Сердючка с мамой отреагировали откровенным фото на оргию в Щекавице
"Какие хорошенькие", " Где мама купила такие стринги?". Сердючка с мамой отреагировали откровенным фото на оргию в Щекавице
Горбунов о Дикусаре: То, что именно Дима взял в руки оружие, для меня было открытием
Горбунов о Дикусаре: То, что именно Дима взял в руки оружие, для меня было открытием
Тина Кароль: У меня переломные моменты были дважды, когда я могла завершить и карьеру, и существование. Это третий
Тина Кароль: У меня переломные моменты были дважды, когда я могла завершить и карьеру, и существование. Это третий
Украинские журналисты показали израильский паспорт Пугачевой, которая покинула РФ. Фото
Украинские журналисты показали израильский паспорт Пугачевой, которая покинула РФ. Фото
"Папина дочка". 31-летняя Аннушка Делон сделала селфи с 86-летним отцом
"Папина дочка". 31-летняя Аннушка Делон сделала селфи с 86-летним отцом
"Мы уже пережили много и преодолеем это вместе". Самый молодой премьер-министр Финляндии высказалась в поддержку Украины
"Мы уже пережили много и преодолеем это вместе". Самый молодой премьер-министр Финляндии высказалась в поддержку Украины
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Невероятно счастливы". Жена Зеленского сообщила, что их дочь стала студенткой (208978)
2
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото (160422)
3
"Когда ты родился, я была моложе тебя сейчас". 39-летняя Осадчая показала 20-летнего сына, который учится в США (69279)
4
"А кого там тогда бомбили?" Макаревич прокомментировал псевдореферендумы во временно оккупированных областях Украины (64802)
5
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ (47711)
6
"Это личное дело каждого". Жена покинувшего Украину Ямы рассказала, почему он не защищает Родину (47509)
7
"В подразделение пришли новые люди и много". Служащий в ВСУ Положинский попросил подписчиков поддержать его побратимов (46764)
8
47-летняя Могилевская после слухов о беременности опубликовала снимки в вечернем платье (35394)
 
 
 
 