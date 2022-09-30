Жданов: В России в сезон призывают 130 тыс. Это показатель пропускной способности системы мобилизации РФ. Такое число они могут собрать, а дальше начнется коллапс

"Надо отдать им [российским военкомам] должное, они провели колоссальную работу, чтобы убить все, что возлагалось на эту мобилизацию. Они все убили этим огульным загребанием людей и отправкой их в никуда. Фактически они их собрали и выпихнули на сборные пункты. И сейчас вышестоящие штабы в ужасе от того, что они получают, какой мобматериал они получают с мест. И теперь отпустить их [призывников] домой нельзя, потому что следующие не придут, а работать с ними невозможно", – отметил Жданов.

По его словам, мобилизованным не хватает элементарных вещей, в частности военной формы.

"Если взять анализ призыва вооруженных сил Российской Федерации, то в среднем Россия призывает где-то 130 тыс. два раза в год на протяжении месяца. Кстати, весенний призыв был провален, и они на две недели его продлевали – не смогли набрать необходимое количество. Но 130 тыс. – это показатель пропускной способности системы мобилизации РФ. Да, они такое число могут собрать, а дальше начнется коллапс. И этот коллапс мы с вами уже наблюдаем. Не хватает формы. Уже Беларусь получает госзаказы на пошив формы. Не хватает элементарного: аптечек, касок, бронежилетов", – подчеркнул Жданов.

Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью.

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