Жданов: В России в сезон призывают 130 тыс. Это показатель пропускной способности системы мобилизации РФ. Такое число они могут собрать, а дальше начнется коллапс

"Надо отдать им [российским военкомам] должное, они провели колоссальную работу, чтобы убить все, что возлагалось на эту мобилизацию. Они все убили этим огульным загребанием людей и отправкой их в никуда. Фактически они их собрали и выпихнули на сборные пункты. И сейчас вышестоящие штабы в ужасе от того, что они получают, какой мобматериал они получают с мест. И теперь отпустить их [призывников] домой нельзя, потому что следующие не придут, а работать с ними невозможно", – отметил Жданов.
По его словам, мобилизованным не хватает элементарных вещей, в частности военной формы.
"Если взять анализ призыва вооруженных сил Российской Федерации, то в среднем Россия призывает где-то 130 тыс. два раза в год на протяжении месяца. Кстати, весенний призыв был провален, и они на две недели его продлевали – не смогли набрать необходимое количество. Но 130 тыс. – это показатель пропускной способности системы мобилизации РФ. Да, они такое число могут собрать, а дальше начнется коллапс. И этот коллапс мы с вами уже наблюдаем. Не хватает формы. Уже Беларусь получает госзаказы на пошив формы. Не хватает элементарного: аптечек, касок, бронежилетов", – подчеркнул Жданов.
Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
После объявления Путиным мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.
Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.