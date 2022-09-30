В российской Тыве решили давать живых баранов семьям мобилизованных

В пресс-службе региона сообщили, что первый 91 баран уже поступил семьям. Распределение мелкого рогатого скота должны завершить до конца этой недели. При этом власти не называют общее число мобилизованных мужчин.

Также семьи мобилизованных должны получить продуктовую помощь – муку, картофель и капусту, а также уголь. Оплачивать перевозку продуктов будут муниципальные бюджеты. Кроме того, им развозят уголь.