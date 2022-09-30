В российской Тыве решили давать живых баранов семьям мобилизованных

В пресс-службе региона сообщили, что первый 91 баран уже поступил семьям. Распределение мелкого рогатого скота должны завершить до конца этой недели. При этом власти не называют общее число мобилизованных мужчин.
Также семьи мобилизованных должны получить продуктовую помощь – муку, картофель и капусту, а также уголь. Оплачивать перевозку продуктов будут муниципальные бюджеты. Кроме того, им развозят уголь.
21 сентября президент России Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.
Российские СМИ писали о том, что под мобилизацию попадают даже инвалиды и люди с хроническими заболеваниями.