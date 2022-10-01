Из-за насильственной мобилизации в России в Казахстан выехало более 1000 крымчан – Чубаров

"На территории Казахстана количество граждан Украины – жителей временно оккупированного Крыма, которые самоэвакуировались из Крыма во избежание насильственной мобилизации в российскую армию, достигло уже более 1000 человек", – написал он.

Глава Меджлиса отметил, что "их количество постоянно растет, поскольку значительная часть людей еще в пути".

"Подавляющее большинство граждан Украины, въехавших на территорию Казахстана (въехать в другие страны они не могли из-за отсутствия загранпаспортов граждан Украины), уже на сегодняшний день оказались в крайне затруднительной ситуации: в результате долгой дороги у них закончились средства, они лишены крыши над головой, они в неведении, каким образом смогут попасть на территорию Украины, и так далее", – объяснил Чубаров.

Он призвал создать в Украине межведомственную рабочую группу, которая "в срочном режиме будет принимать решения по вопросам помощи гражданам Украины", самоэвакуировавшимся из-за принудительной мобилизации в России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

23 сентября правозащитная организация "КрымSOS" сообщила, что Россия массово мобилизует в Крыму преимущественно крымских татар. По предварительным оценкам, они получили около 90% повесток на полуострове.