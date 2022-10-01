Из-за насильственной мобилизации в России в Казахстан выехало более 1000 крымчан – Чубаров

"На территории Казахстана количество граждан Украины – жителей временно оккупированного Крыма, которые самоэвакуировались из Крыма во избежание насильственной мобилизации в российскую армию, достигло уже более 1000 человек", – написал он.
Глава Меджлиса отметил, что "их количество постоянно растет, поскольку значительная часть людей еще в пути".
"Подавляющее большинство граждан Украины, въехавших на территорию Казахстана (въехать в другие страны они не могли из-за отсутствия загранпаспортов граждан Украины), уже на сегодняшний день оказались в крайне затруднительной ситуации: в результате долгой дороги у них закончились средства, они лишены крыши над головой, они в неведении, каким образом смогут попасть на территорию Украины, и так далее", – объяснил Чубаров.
Он призвал создать в Украине межведомственную рабочую группу, которая "в срочном режиме будет принимать решения по вопросам помощи гражданам Украины", самоэвакуировавшимся из-за принудительной мобилизации в России.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
23 сентября правозащитная организация "КрымSOS" сообщила, что Россия массово мобилизует в Крыму преимущественно крымских татар. По предварительным оценкам, они получили около 90% повесток на полуострове.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
После объявления Путиным мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.
Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.
29 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что по их данным, в России с 21 сентября мобилизовали уже 100 тыс. человек.