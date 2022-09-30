В России за отсрочку от мобилизации установили "тариф", он недосягаем для большинства населения – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, в России с 21 сентября мобилизовали более 100 тыс. человек Фото: ЕРА

"В Хабаровском крае должностные лица, ответственные за отбор и подготовку мобилизационного ресурса, установили новые коррупционные "тарифы". Так, отсрочка от мобилизации стоит 100 тыс. руб. (около 63 тыс. грн. – "ГОРДОН"), что является практически недостижимой суммой для большинства местного населения", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, российские оккупанты пытаются "внедрить меры принудительной мобилизации" и на временно захваченных территориях Украины.

"В Херсоне участились случаи задержания местных мужчин призывного возраста. После поверхностного определения пригодности к военной службе их направляют на комплектование подразделений, которые планируется задействовать в районе проведения боевых действий", – объяснили в ВСУ.

Украинские военные рассказали, что в оккупированном Бердянске Запорожской области россияне "принудительно отмобилизовали работников некоторых предприятий, оставшихся работать на оккупированной территории".

"Кроме того, в город прибыли усиленные подразделения Росгвардии с целью подавления предполагаемого сопротивления местного населения", – отметили в Генштабе ВСУ.

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