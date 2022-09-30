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В России за отсрочку от мобилизации установили "тариф", он недосягаем для большинства населения – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба ВСУ, в России с 21 сентября мобилизовали более 100 тыс. человек
По данным Генштаба ВСУ, в России с 21 сентября мобилизовали более 100 тыс. человек
Фото: ЕРА

В Хабаровском крае России предлагают за деньги организовать отсрочку от объявленной в стране мобилизации на войну против Украины. Об этом проинформировал 30 сентября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В Хабаровском крае должностные лица, ответственные за отбор и подготовку мобилизационного ресурса, установили новые коррупционные "тарифы". Так, отсрочка от мобилизации стоит 100 тыс. руб. (около 63 тыс. грн. – "ГОРДОН"), что является практически недостижимой суммой для большинства местного населения", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, российские оккупанты пытаются "внедрить меры принудительной мобилизации" и на временно захваченных территориях Украины.

"В Херсоне участились случаи задержания местных мужчин призывного возраста. После поверхностного определения пригодности к военной службе их направляют на комплектование подразделений, которые планируется задействовать в районе проведения боевых действий", – объяснили в ВСУ.

Украинские военные рассказали, что в оккупированном Бердянске Запорожской области россияне "принудительно отмобилизовали работников некоторых предприятий, оставшихся работать на оккупированной территории".

"Кроме того, в город прибыли усиленные подразделения Росгвардии с целью подавления предполагаемого сопротивления местного населения", – отметили в Генштабе ВСУ.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

После объявления Путиным мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.

29 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что по их данным, в России с 21 сентября мобилизовали уже 100 тыс. человек.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: коррупция, война, Генштаб ВСУ, мобилизация, тарифы, Бердянск, вторжение, Хабаровский край, деньги, взятка, война России против Украины, российские оккупанты
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