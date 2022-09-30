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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки ВСУ отбили атаки россиян на Донбассе и нанесли 35 ударов по объектам противника – Генштаб

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Россияне пытаются полностью оккупировать Донецкую область, отметили в ВСУ
Россияне пытаются полностью оккупировать Донецкую область, отметили в ВСУ
Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины за сутки отразили атаки российских оккупантов возле четырех населенных пунктов Донецкой области. Об этом проинформировал 30 сентября в Fаcebook Генеральный штаб ВСУ.

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании временно захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. [...] За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Зайцево, Одрадовка и Бахмутское", – говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали об ударах украинских военных по объектам оккупантов, в общей сложности – 35 ударов.

"Авиация сил обороны нанесла девять ударов. Подтверждено поражение одного опорного пункта, трех районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также пяти зенитных ракетных комплексов противника", – отметили в ВСУ.

По данным украинских военных, ракетные войска и артиллерия ВСУ "поразили шесть командных пунктов, 13 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами, один зенитный ракетный комплекс и четыре средства ракетных войск и артиллерии врага".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0GEyFUHP1a2T7Crc1hmzGfsT5UrsfzxKbyLBqGniDTPGTcvqjTF3mD6xWWCxyCa7Ml

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным главы обладминистрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины освобождены 9 тыс. км² территории.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, оккупация, авиация, Вооруженные силы Украины, оборона, боеприпасы, артиллерия, вторжение, Майорск, Зайцево, ВСУ, война России против Украины, россияне
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