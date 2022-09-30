За сутки ВСУ отбили атаки россиян на Донбассе и нанесли 35 ударов по объектам противника – Генштаб

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании временно захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. [...] За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Зайцево, Одрадовка и Бахмутское", – говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали об ударах украинских военных по объектам оккупантов, в общей сложности – 35 ударов.

"Авиация сил обороны нанесла девять ударов. Подтверждено поражение одного опорного пункта, трех районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также пяти зенитных ракетных комплексов противника", – отметили в ВСУ.

По данным украинских военных, ракетные войска и артиллерия ВСУ "поразили шесть командных пунктов, 13 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами, один зенитный ракетный комплекс и четыре средства ракетных войск и артиллерии врага".

Война России против Украины. Главное (обновляется)