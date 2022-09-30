"Уклонение от мобилизации не равносильно противодействию войне". Заявки россиян на получение виз будут изучать более тщательно

Еврокомиссия просит страны ЕС более строго относиться у лицам, у которых уже есть шенгенская виза Фото: depositphotos.com

"Следуя приказу о мобилизации, мы видим, как граждане России пытаются въехать в ЕС. То есть с определенных позиций понятно: они не хотят воевать в другой стране, оккупированной их лидером. При этом уклонение от мобилизации не обязательно равносильно противодействию войне как таковой. Кроме того, нельзя исключать, что российские граждане, пытающиеся обойти мобилизацию путем попадания в ЕС, также представляют угрозу общественному порядку, внутренней безопасности или международным отношениям государства-члена или союза в целом", – заявила она.

Йоханссон напомнила, что "приехать в Европу – это привилегия, а не фундаментальное право", поэтому, она считает, страны ЕС должны тщательно изучать каждое заявление на получение визы.

В своих рекомендациях ЕК просит страны ЕС применять более строгий подход к оценке обоснованности поездки. Согласно документу, заявления должны рассматриваться только консульством компетентного государства, в юрисдикции которого заявитель проживает на законных основаниях, а заявления от граждан РФ, находящихся в третьей стране, приниматься не будут. Исключения могут быть сделаны в сложных случаях и по гуманитарным причинам, говорится в рекомендациях.

Кроме того, ЕК просит более строго относиться к лицам, у которых уже есть шенгенская виза. Комиссия рекомендует пограничникам проводить собеседование с гражданами РФ, которые ходят пересечь европейскую границу. Россиянину может быть отказано во въезде в страну ЕС, если представитель погранслужбы учтет его "представляющим угрозу общественному порядку".

В то же время усиленный контроль не должен приводить к отказу во въезде лицам, "имеющим законный интерес покинуть территорию России", и должен осуществляться таким образом, чтобы сохранить право на поиск убежища и предотвратить риски невысылки, сказано в документе.