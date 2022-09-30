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"Уклонение от мобилизации не равносильно противодействию войне". Заявки россиян на получение виз будут изучать более тщательно

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Еврокомиссия просит страны ЕС более строго относиться у лицам, у которых уже есть шенгенская виза
Еврокомиссия просит страны ЕС более строго относиться у лицам, у которых уже есть шенгенская виза
Фото: depositphotos.com

Европейская комиссия выпустила рекомендации странам Европейского союза по выдаче виз россиянам. Их 30 сентября представила еврокомиссар по внутренним делам Евросоюза Илва Йоханссон, говорится в пресс-релизе на сайте комиссии.

"Следуя приказу о мобилизации, мы видим, как граждане России пытаются въехать в ЕС. То есть с определенных позиций понятно: они не хотят воевать в другой стране, оккупированной их лидером. При этом уклонение от мобилизации не обязательно равносильно противодействию войне как таковой. Кроме того, нельзя исключать, что российские граждане, пытающиеся обойти мобилизацию путем попадания в ЕС, также представляют угрозу общественному порядку, внутренней безопасности или международным отношениям государства-члена или союза в целом", – заявила она.

Йоханссон напомнила, что "приехать в Европу – это привилегия, а не фундаментальное право", поэтому, она считает, страны ЕС должны тщательно изучать каждое заявление на получение визы.

В своих рекомендациях ЕК просит страны ЕС применять более строгий подход к оценке обоснованности поездки. Согласно документу, заявления должны рассматриваться только консульством компетентного государства, в юрисдикции которого заявитель проживает на законных основаниях, а заявления от граждан РФ, находящихся в третьей стране, приниматься не будут. Исключения могут быть сделаны в сложных случаях и по гуманитарным причинам, говорится в рекомендациях. 

Кроме того, ЕК просит более строго относиться к лицам, у которых уже есть шенгенская виза. Комиссия рекомендует пограничникам проводить собеседование с гражданами РФ, которые ходят пересечь европейскую границу. Россиянину может быть отказано во въезде в страну ЕС, если представитель погранслужбы учтет его "представляющим угрозу общественному порядку".

В то же время усиленный контроль не должен приводить к отказу во въезде лицам, "имеющим законный интерес покинуть территорию России", и должен осуществляться таким образом, чтобы сохранить право на поиск убежища и предотвратить риски невысылки, сказано в документе.

Контекст:

31 августа главы МИД стран ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. В то же время полного запрета выдачи виз не будет, поскольку по этому поводу нет единодушия стран ЕС, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают ГерманияФранцияВенгрияКипр и Греция.

Совет Евросоюза 9 сентября одобрил решение, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией. 

Страны Балтии и Польша закрыли с 19 сентября въезд для граждан России, едущих в эти страны с туристической целью, в том числе имеющих шенгенские визы, выданные третьими государствами.

16 сентября Швейцария приостановила действие упрощенного порядка выдачи виз для россиян.

Теги: Европейская комиссия, угрозы, визы, консульство, Евросоюз, границы, ЕС, россияне
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