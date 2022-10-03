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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Крайне маловероятно". В Британии оценили вероятность ядерного удара со стороны РФ

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Бен Уоллес считает маловероятным, что Путин нанесет ядерный удар по Украине
Бен Уоллес считает маловероятным, что Путин нанесет ядерный удар по Украине
Фото: EPA

Президент Российской Федерации Владимир Путин вряд ли решится применить ядерное оружие в войне против Украины. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает издание Evening Standard 3 октября.

"Крайне маловероятно", что Путин применит ядерное оружие в конфликте в Украине, но он действует нерационально, заявил Уоллес на партийной встрече консерваторов.

По словам министра использование ядерного оружия было включено в российскую военную доктрину. Однако Путин "получил очень четкое представление о том, что приемлемо и неприемлемо", на встречах с руководством Индии и Китая.

Министр безопасности Том Тугендхат предупредил, что призыв чеченского лидера Рамзана Кадырова к Москве применить ядерное оружие малой мощности в Украине будет "решением с очень серьезными последствиями".

Также Тугендхат отметил, что был бы удивлен, если бы Путин сумел вернуться в рамки международной жизни в долгосрочной перспективе. Он сказал, что российскому лидеру придется признать территориальную целостность Украины и "прекратить свою кампанию убийств по всей Европе".

Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. При этом он имел в виду и аннексированные части Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент сказал, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Теги: Россия, Владимир Путин, Великобритания, ядерное оружие, война России против Украины, ядерный удар, Бен Уоллес
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