"Крайне маловероятно". В Британии оценили вероятность ядерного удара со стороны РФ

"Крайне маловероятно", что Путин применит ядерное оружие в конфликте в Украине, но он действует нерационально, заявил Уоллес на партийной встрече консерваторов.
По словам министра использование ядерного оружия было включено в российскую военную доктрину. Однако Путин "получил очень четкое представление о том, что приемлемо и неприемлемо", на встречах с руководством Индии и Китая.
Министр безопасности Том Тугендхат предупредил, что призыв чеченского лидера Рамзана Кадырова к Москве применить ядерное оружие малой мощности в Украине будет "решением с очень серьезными последствиями".
Также Тугендхат отметил, что был бы удивлен, если бы Путин сумел вернуться в рамки международной жизни в долгосрочной перспективе. Он сказал, что российскому лидеру придется признать территориальную целостность Украины и "прекратить свою кампанию убийств по всей Европе".
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. При этом он имел в виду и аннексированные части Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент сказал, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.