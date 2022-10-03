"Крайне маловероятно". В Британии оценили вероятность ядерного удара со стороны РФ

"Крайне маловероятно", что Путин применит ядерное оружие в конфликте в Украине, но он действует нерационально, заявил Уоллес на партийной встрече консерваторов.

По словам министра использование ядерного оружия было включено в российскую военную доктрину. Однако Путин "получил очень четкое представление о том, что приемлемо и неприемлемо", на встречах с руководством Индии и Китая.

Министр безопасности Том Тугендхат предупредил, что призыв чеченского лидера Рамзана Кадырова к Москве применить ядерное оружие малой мощности в Украине будет "решением с очень серьезными последствиями".

Также Тугендхат отметил, что был бы удивлен, если бы Путин сумел вернуться в рамки международной жизни в долгосрочной перспективе. Он сказал, что российскому лидеру придется признать территориальную целостность Украины и "прекратить свою кампанию убийств по всей Европе".