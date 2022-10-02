Жданов: Путин пошел ва-банк, козырей больше не остается

"В любом случае с чего бы мы ни начали [из перечисленного], это как за карточным столом, когда кладут карты на стол. Это ва-банк. Другой формулировки для этого нельзя придумать. Потому что козырей больше не остается. Точнее, не козырей, а карт на руках даже не остается", – заметил Жданов.

Эксперт со ссылкой на "интересную информацию", полученную от друзей из Соединенных Штатов, сказал, что в РФ обсуждается вариант оккупированные территории четырех украинских областей "присоединить" к ранее аннексированному Россией Крыму и это будет называться "Крымский федеральный округ".

"Я вижу, что они идут по максимальному упрощению процедуры. Чтобы, видимо, сильно не дразнить международное сообщество. И такого пафосного, что Дума проголосовала принять в состав Российской Федерации... Нет, они будут голосовать за принятие в состав или создание Крымского федерального округа", – предположил Жданов.

Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие и о том, что РФ признает результаты псевдореферендумов на оккупированных украинских территориях.

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе на улицах и на рынках.

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

После объявления "результатов" псевдореферендумов ряд стран, в том числе Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия, заявили о непризнании результатов псевдореферендумов.

Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью

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