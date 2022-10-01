МИД: Украина подала заявку в НАТО в ответ на попытки РФ аннексировать ее территории

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном 1 октября на сайте МИД.
"Устроенный российским руководством спектакль с подписанием сомнительных бумаг с самопровозглашенными главарями оккупационных администраций в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины об их якобы присоединении к Российской Федерации никоим образом не меняет правового статуса временно оккупированных территорий как суверенных территорий Украины и не будет иметь никаких правовых последствий для административно-территориального устройства или международно признанных границ нашего государства", – указали в МИД.
Отмечается, что незаконная попытка аннексии украинских территорий "является частью захватнической войны России против Украины и сознательным уничтожением Устава ООН" – РФ "сознательно избрала войну, а не мир".
"В ответ на действия России Украина приняла ряд решений по укреплению своей безопасности и безопасности евроатлантического пространства в целом. Среди них – официальное обращение по присоединению к Организации Североатлантического договора за ускоренной процедурой, активизация усилий по увеличению военной, финансовой и гуманитарной помощи партнеров, а также ускорение реализации гарантий безопасности для Украины и Европы согласно Киевскому договору безопасности", – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД добавили, что, "реализуя свое законное право на самооборону", Украина продолжит деоккупацию земель, "восстанавливая свою территориальную целостность в международно-признанных границах".
В то же время Украина призвала партнеров ускорить предоставление ей всей необходимой военной, экономической и финансовой помощи, а также ввести дополнительные жесткие санкции против РФ.
"Россия и ее руководство должны быть изолированы от цивилизованного мира... Украина настаивает на необходимости юридически и политически признать Россию тем, чем она является – государством-террористом. Мы призываем каждое государство поддержать инициативу по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины… для привлечения высшего военно-политического руководства России к ответственности за развязывание преступной войны против Украины", – резюмировали в МИД.
30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".
В конце августа вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина больше не нуждается в предоставлении плана действий относительно членства в НАТО и рассчитывает на полноправное членство в Альянсе.
30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.