МИД: Украина подала заявку в НАТО в ответ на попытки РФ аннексировать ее территории

РФ сознательно избрала войну, а не мир, отметили в МИД Украины Фото: depositphotos.com

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном 1 октября на сайте МИД.

"Устроенный российским руководством спектакль с подписанием сомнительных бумаг с самопровозглашенными главарями оккупационных администраций в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины об их якобы присоединении к Российской Федерации никоим образом не меняет правового статуса временно оккупированных территорий как суверенных территорий Украины и не будет иметь никаких правовых последствий для административно-территориального устройства или международно признанных границ нашего государства", – указали в МИД.

Отмечается, что незаконная попытка аннексии украинских территорий "является частью захватнической войны России против Украины и сознательным уничтожением Устава ООН" – РФ "сознательно избрала войну, а не мир".

"В ответ на действия России Украина приняла ряд решений по укреплению своей безопасности и безопасности евроатлантического пространства в целом. Среди них – официальное обращение по присоединению к Организации Североатлантического договора за ускоренной процедурой, активизация усилий по увеличению военной, финансовой и гуманитарной помощи партнеров, а также ускорение реализации гарантий безопасности для Украины и Европы согласно Киевскому договору безопасности", – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД добавили, что, "реализуя свое законное право на самооборону", Украина продолжит деоккупацию земель, "восстанавливая свою территориальную целостность в международно-признанных границах".

В то же время Украина призвала партнеров ускорить предоставление ей всей необходимой военной, экономической и финансовой помощи, а также ввести дополнительные жесткие санкции против РФ.

"Россия и ее руководство должны быть изолированы от цивилизованного мира... Украина настаивает на необходимости юридически и политически признать Россию тем, чем она является – государством-террористом. Мы призываем каждое государство поддержать инициативу по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины… для привлечения высшего военно-политического руководства России к ответственности за развязывание преступной войны против Украины", – резюмировали в МИД.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)